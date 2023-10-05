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Lacoste聯名SMILEY潮翻！笑臉變網球太可愛　UNIQLO U秋冬系列將開賣

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記者張毓容／綜合報導　 圖／品牌提供

最近各大品牌的聯名系列出不停，讓時尚迷們看得心花怒放，近日又有不少超燒的聯名系列登場！像是LACOSTE就找來潮流品牌SMILEY推出可愛又療癒的聯名系列，黃色笑臉化為網球、LACOSTE小鱷魚銜著SMILEY網球等玩趣設計，讓每一件單品都又潮又萌，讓人想全包；而每次推出聯名系列都會掀起討論話題的UNIQLO，繼9月中一開賣就掀起排隊潮的超強聯名系列「UNIQLO：C」後，由Christophe Lemaire率領團隊打造的「UNIQLO U 2023秋冬聯名系列」也即將開賣。

▲▼ Lacoste聯名SMILEY每一件都潮翻 。（圖／品牌提供）

▲▼ Lacoste聯名SMILEY每一件都潮翻 。（圖／品牌提供）

法國經典運動時尚品牌 LACOSTE近來找上法國潮流品牌SMILEY，攜手推出超療癒的聯名系列，打造全新的法式時尚運動風格。LACOSTE x SMILEY聯名系列將雙方品牌的標誌性元素相融合，以玩趣方式解構網球基因，呈現全新標識—SMILEY標誌性笑臉圖案化為網球、LACOSTE小鱷魚銜著SMILEY網球，還有將經典黃色圓圓笑臉替代LACOSTE中的字母“O”，玩趣融入經典設計，為網球精神賦予全新釋義，充滿隨心玩樂之感，一穿上就讓人有滿滿正能量。

▲▼ Lacoste聯名SMILEY每一件都潮翻 。（圖／品牌提供）

LACOSTE x SMILEY聯名系列以運動時尚風格為基調，囊括日常穿搭的各類單品，包含百搭的大學T、LOGO T恤、不對稱設計的格紋襯衫、全新標識裝飾的鴨舌帽，以及縫線裝飾的外套，時髦又可愛的款式，不分性別、年齡都很適合，可以當作休閒日常穿搭，也能混搭出潮流時尚感，。

▲▼ Lacoste聯名SMILEY每一件都潮翻 。（圖／品牌提供）

▲▼ Lacoste聯名SMILEY每一件都潮翻 。（圖／品牌提供）

▲由Christophe Lemaire主導的UNIQLO U 2023秋冬聯名系列即將開賣。

除了LACOSTE，超懂推聯名系列的UNIQLO，9月中才推出一開賣就掀起排隊潮的超強聯名系列「UNIQLO：C」，緊接著又將於10/6（五）正式推出由藝術總監Christophe Lemaire率領巴黎研發設計中心團隊打造的「UNIQLO U 2023秋冬聯名系列」。本季以「毫不費力的時尚感（Look Efflessly Chic）」為主題，打造一系列兼具柔和輪廓與簡潔線條的秋冬衣櫃必備單品，優雅詮釋UNIQLO摩登、永不過時的LifeWear理念。▲▼ Lacoste聯名SMILEY每一件都潮翻 。（圖／品牌提供）

▲男裝U PADDED蓬鬆外套，NT$4,990；男裝 U 寬版降落傘工裝長褲，NT$1,290。

▲▼ Lacoste聯名SMILEY每一件都潮翻 。（圖／品牌提供）

▲女裝U磨毛高領T，NT$990；女裝U毛帽，NT$790。

「UNIQLO U 2023秋冬聯名系列」兼具保暖機能與舒適感，搭配棕色、碳灰色、奶油色和混合了紫色、紅色跟棕色調的高級感「鐵鏽紅」，搭配簡約俐落剪裁，展現出慵懶隨性的時尚氛圍。全系列共45款男女裝單品及配件，售價從NT$790起，尤其首推男裝U PADDED蓬鬆外套、女裝U磨毛高領T恤、女裝U毛帽或是本季依舊很夯的工裝長褲，全都是簡單就能穿出時髦感又百搭的單品。

▲▼ Lacoste聯名SMILEY每一件都潮翻 。（圖／品牌提供）

▲▼ Lacoste聯名SMILEY每一件都潮翻 。（圖／品牌提供）

▲JIN再推出「米奇米妮聯名系列」第2彈。

今年適逢迪士尼的百年慶典，日本眼鏡品牌JINS在4月時推出「米奇米妮聯名系列」，一上市就掀起好評熱賣潮，近日再度推出「米奇米妮聯名系列」第2彈，一次打包濾藍光眼鏡、腮紅眼鏡、光學眼鏡等三大系列。以米奇小手為主軸，特別設計剪刀、石頭、布的手部姿勢，就像兒時玩猜拳一般，喚起大家童年時的回憶，每個細節都充滿幽默童趣的眼鏡，米奇米妮控快來收藏！

▲▼ Lacoste聯名SMILEY每一件都潮翻 。（圖／品牌提供）

▲米奇濾藍光眼鏡、米妮腮紅眼鏡的鏡腳分別是米奇與米妮的立體頭像。

像是米奇濾藍光眼鏡，鏡框設計走簡約文青風，鏡腳隱藏著米奇立體頭像，增添了童趣感；而米奇米妮光學眼鏡系列則分為膠框及金屬框，總共有8種多元款式，帶著白色手套充滿歡樂印象的小手化身鏡腿設計，鏡腳則是「剪刀、石頭、布」的手勢，結合起來就是米奇魔幻之手，超可愛設計讓人會心一笑。

關鍵字：

聯名, LACOSTE, SMILEY, UNIQLO, UNIQLO U, Christophe Lemaire, JINS, 迪士尼, 米奇, 米妮

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