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就像天生好肌膚！3款「光澤水潤粉底」盤點 遮瑕度也很優秀

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記者曾怡嘉／綜合報導

2023淡顏當道，零瑕裸肌的「原生感」底妝持續引領潮流，有擦粉底卻又像是天生的好肌膚正夯，蘭蔻、資生堂、植村秀等大牌不約而同推出水光感粉底液，讓肌膚擁有光澤，又有中上的遮瑕度，打造水潤高服貼感。

▲▼粉底盤點。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲LANCOME 零粉感光澤持妝粉底，30ml，2,250元。

蘭蔻推出全新零粉感光澤持妝粉底，呼應現代女性期待天生好膚質的通透水光妝感，卻保有全天持續發光無瑕效果，除了粉體減量50%，更搭配3D柔焦科技，再注入90%保濕養膚精華，一抹瞬間和肌膚融為一體，絕佳的絲滑質地，讓你上底妝根本不需要技巧。

▲▼粉底盤點。（圖／品牌提供）

▲SHISEIDO 超聚光活膚精華粉底，30ml，2,200元

資生堂則是打造全新超聚光活膚精華粉底，含有與紅色活酵超導奇蹟露中相同的雙重益生元：由北海道七星米萃取而成，可以強健肌膚屏障，保留水分的活效克菲爾萃取物、以及能提亮及減少細紋的菸鹼醯胺 Vitamin B3，可平衡肌膚微生物群，讓膚況更健康穩定。

▲▼粉底盤點。（圖／品牌提供）

▲Shu uemura 無極限水潤光粉底霜，35ml，2,900元。

植村秀則是祭出無極限水潤光粉底霜，添加的93%高濃縮保養配方，一躍成為市售最高精華入妝的粉底霜，加入明星成分日本山茶花籽精華，上妝即保養，更使用品牌獨家日本抗暗沉科技，讓你打造自帶亮度的原生水光肌。

關鍵字：

光澤, 自然, 粉底

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