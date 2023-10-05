小犬颱風來襲全台13家百貨10／5停業！台南3百貨延至下午開店

▲小犬颱風動態。（圖／中央氣象署）

記者蔡惠如／綜合報導

小犬來襲，全台18縣市宣布停班課，部分高雄百貨業者昨（10／4）已宣布停業，今（10／5）早新光三越也宣布高雄左營店、三多店停業一天，台南新天地與台南中山店，則延後至下午2點開始營業，而今天適逢新光三越台南中山店與高雄三多店周年慶首日，其滿千送百活動將順延一日。

小犬颱風來襲，今年停班課範圍最大的颱風，僅北北桃基正常上班上課，目前預估路線為中心點掠過恆春，東南部風雨較大，高雄主要百貨包括漢神百貨、漢神巨蛋購物中心、SOGO高雄店、新光三越三多店、高雄大遠百、新光三越左營店、義享時尚廣場、義大世界購物廣場、大立百貨均停業一天，統一夢時代上午8時也宣布今停業一天。環球購物中心新左營車站延後至12點開店。

而台南地區新光三越台南新天地、台南中山店、台南遠百也宣布延後至下午2點開店，三井Outlet、南紡購物中心則為正常營業。

新竹地區目前僅SOGO新竹店宣布因應颱風10／5停業一天。由於今日適逢新光三越台南中山、高雄三多店周慶首日，新光三越也表示首7日滿千送百回饋因應停業一天，活動也將往後順延一日。

環球購物中心屏東店、屏東太平洋百貨宣布10／5停業一天；花蓮遠百10／5營業時間調整至下午1點開店。

《小犬颱風停業百貨、異動一覽表》

高雄

新光三越左營店、三多店 10／5暫停營業一天

漢神百貨、漢神巨蛋購物中心 10／5暫停營業一天

高雄大遠百 10／5暫停營業一天

SOGO高雄店 10／5暫停營業一天

義享時尚廣場 10／5暫停營業一天

義大世界購物廣場 10／5暫停營業一天

統一夢時代、統一時代百貨高雄店 10／5暫停營業一天

大立百貨A、B館 10／5暫停營業一天

台南

新光三越台南新天地、台南中山店 10／5延至下午2時開店

台南遠百 10／5延至下午2時開店

新竹

SOGO新竹店 10／5暫停營業一天



屏東

環球購物中心屏東店 10／5暫停營業一天

屏東太平洋百貨 10／5暫停營業一天

花蓮

花蓮遠百 10／5延至下午1時開店