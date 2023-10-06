卡地亞CLASH DE CARTIER珠寶施展雙重魅力　 雙圈新作優雅不羈兼具

▲好萊塢女星莉莉柯林斯演繹卡地亞結合時尚與高貴特質的CLASH DE CARTIER系列珠寶。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台中報導

卡地亞（Cartier）勇於打破傳統框架，CLASH DE CARTIER系列珠寶正是最佳代表作，突破飾釘、圓珠、巴黎飾釘（Clous de Paris）單一呈現的框架並大膽結合彼此，有如矛盾對立的組合卻又完美和諧，賦予珠寶雙重面貌，今年更新添雙圈設計的戒指、耳環、手環與項鍊，品牌大使莉莉柯林斯（Lily Collins）完美演繹此系列，優雅與不羈風格兼具。

▲卡地亞CLASH DE CARTIER系列跨越性別的設計，吸引好萊塢男星「甜茶」提摩西夏勒梅選戴白金款單圈戒指。（圖／翻攝tchalamet IG）

CLASH DE CARTIER系列珠寶藏細膩的獨家工藝，外觀設計也顛覆傳統，集古典或現代、優雅或不羈等特色於一身，中央的巴黎飾釘經過多道工序處理，展現閃耀的拋光質感，而兩側尖錐感的飾釘看似銳利，其實觸感細緻，跨越性別的中性風格吸引時尚男、女目光，好萊塢憂鬱帥氣男星「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）即是擁護者，佩戴CLASH DE CARTIER系列白金單圈款戒指展現型男品味，而台灣時尚KOL許路兒選擇CLASH DE CARTIER白金款手環疊搭卡地亞腕錶，時髦極了；男星王嘉爾也是此系列的擁護者，曾以一襲黑裝搭配CLASH DE CARTIER白金款手環亮相，相當出色。。

▲許路兒背卡地亞DOUBLE C DE CARTIER肩背包，手腕上則疊戴卡地亞錶與CLASH DE CARTIER白金款手環。（圖／翻攝lurehsu IG）

▲王嘉爾配戴CLASH DE CARTIER白金款手環，搭配黑裝極為出色。（圖／翻攝jacksonwang852g7 IG）



▲卡地亞CLASH DE CARTIER系列戒珠寶散發雙面魅力，看似尖銳鋒利卻觸感細緻。

解構CLASH DE CARTIER系列，每一項元素早已深植於卡地亞的設計之中，1925年卡地亞於國際裝飾藝術及現代工藝博覽會中展出的尖錐飾釘頭飾成為焦點，珠寶界傳奇人物貞．杜桑（Jeanne Toussaint）在1933年到1970年代擔任卡地亞創意總監期間，尖錐一直是品牌的代表性元素。今日再將經典設計發揚光大，同時展現品牌傳承數世代的精湛工藝，採用獨家技術確保每一個特製的微小零件組合後，讓CLASH DE CARTIER珠寶都能呈現令人驚喜的流暢動感，佩戴者都能感受到雙排結構的靈活設計。



▲尖錐飾釘一直是卡地亞的代表性元素。

今年卡地亞CLASH DE CARTIER系列陣容更加完整豐富，新添雙圈設計的珠寶，突顯品牌的雙重元素，巧妙運用成雙成對，以及有質感的配對細節，無論單戴或疊搭都更具氣勢，代表性的成排clou carré飾釘為最大亮點，全新設計的戒指、耳環、柔軟手鍊和絞接項鍊皆運用兩排clou carré飾釘結構，並推出玫瑰金或鑲鑽玫瑰金的兩種材質選擇，細看鑲鑽款的clou carré 飾釘的每一面都鑲嵌單顆鑽石，完美保留原創設計的幾何形狀；此外，手鍊和項鍊採用一體成形的搭扣呈現立體效果，每一項精緻的小細節都展現品牌對美學與工藝的講究。



▲莉莉柯林斯佩戴卡地亞CLASH DE CARTIER玫瑰金鋪鑲雙圈項鍊。

▲卡地亞CLASH DE CARTIER系列玫瑰金鋪鑲雙圈戒指。

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CLASH DE CARTIER 期間限定形象店

日期：10月18日-10月23日

地點：台中大遠百 1F 北棟廣場

立即預約：https://cartierline.com.tw/r/j6m27Z8i





▲想感受莉莉柯林斯所戴的卡地亞CLASH DE CARTIER雙面魅力，10月18至23日可造訪台中大遠百CLASH DE CARTIER期間限定形象店體驗。



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