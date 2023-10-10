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上班族坐著也能瘦臀！輕鬆養成5習慣　忍不住翹腳先戒掉

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實習記者施至真／綜合報導

上班族久坐保持相同姿勢，導致臀部血液不循環，容易累積脂肪，也讓翹臀變大變扁。其實從日常習慣開始改善，調整姿勢、戒掉NG習慣，搭配一些辦公室就能完成的伸展和運動，就能越坐越瘦，重回美臀懷抱不是夢，以下5招先筆記！

▲久坐瘦臀。（圖／翻攝IG@ahyunfrom）

▲上班族也能重回美臀。（圖／翻攝IG@ahyunfrom、@temple__kr）

＃改掉翹腳、收腳習慣

「翹腳」會使骨盆位移、歪斜；「收腳」姿勢看似沒什麼大不了，實際上容易導致腿部血液循環不良，長期維持這樣的姿勢，關節也會感覺緊緊的，不僅活動不良，也容易讓下半身越來越腫。

▲久坐瘦臀。（圖／翻攝IG@ahyunfrom）

▲避免翹腳、不良坐姿。（圖／翻攝IG@ahyunfrom）

＃坐一半就好

舒服的坐姿，除了身體骨架歪斜，臀部久而久之也跟著變大。坐在椅子2／3的位置，將腰部打直、遠離椅背，雙腳平踩地面，大腿與軀幹維持95度，可以減少臀部肌肉的負擔。

＃機能美臀坐墊

選擇符合人體工學的坐墊，可以避免久坐骨盆傾斜、分散臀部壓力，包覆性足夠也可以維持臀型，從面料材質、柔軟度、透氣性及座椅型態都不同，建議實際體驗後再購入，才能選到適合自己的坐墊。

＃適當伸展

利用空檔做一些小伸展，例如抬腳，坐在椅子中間，其中一隻腳伸直、停留空中10秒，再換另一隻腳，或讓腳跟勾地做拉伸。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

＃適當走動

千萬不要嫌上廁所、裝水浪費時間，雖然無法每隔半小時、1小時就起來走動，但當手邊工作告一段落時，不妨提醒自己起身走走；午休時間如果叫外送，沒有離開辦公室，也可以在拿便當的過程，從搭電題改成爬樓梯。

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關鍵字：

上班族, 久坐, 美臀, 臀部, 瘦身, 瘦臀運動

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