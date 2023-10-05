雨天最潮裝備！丹麥極簡牌RAINS融合糖果粉新色　必敗防水外套、捲蓋包

記者鮑璿安／台北報導

這幾季走上巴黎時裝周伸展台的丹麥品牌RAINS，展現了機能與時髦的新穎結合，2023秋冬系列持續開發戶外機能服裝、防水配件的多重可能性，換上了異材質以及簡約鮮艷色系，矚目單品包含防水捲蓋後背包、收腰繫帶防水外套等，提前入手為陰雨連綿的天氣做好準備！

▲RAINS秋冬系列機能時尚感 。（圖／品牌提供）

▲灰濛綠收腰繫帶防水外套NT$4480 。（圖／品牌提供）

▲RAINS迷彩色網狀造型多口袋背心NT$7580 。（圖／品牌提供）

RAINS為秋冬帶來調色盤般的療癒享受，不只有停留在大地色，以灰濛綠、雪粉白、糖果粉等新色，反映出品牌的前衛風格，重點單品包含網狀造型多口袋背心、拉鍊抓絨上衣等，在擁有保暖度的同時，注入多口袋、拼接異材質、鬆緊袖口等元素。為體現設計的多樣性，這季也選擇8個不同地理位置與氣侯條件的城市為靈感，像是蒙古烏蘭巴托 (Ulan Bator)、挪威瓦爾德(Vardo)、挪威阿爾塔(Alta)等，標註防水與耐候性等級，民眾可輕鬆選擇更適合的出行單品。

▲（依序）迷彩色網狀造型防水捲蓋後背包$4980 ；糖果粉經典防水迷你雙扣環後背包$2980。（圖／品牌提供）

防水配件包款亦是品牌看點，招牌的捲蓋後背包新推出網狀造型呼應服飾，使用方法新穎，輕鬆捲起就能夠收納物件；防水兩用後背包則瞄準多功能用途，可當手提包，或透過一體式軟墊背帶肩背使用。

▲Canada Goose 2023 年秋季系列。（圖／品牌提供）



▲Garnet Puffer 羽絨外套沙丘駝色，NT$58,300。（圖／品牌提供）

同時，Canada Goose 2023 年秋季系列的色調靈感受到大自然的啟發，包括沙丘駝、石灰岩和鼠尾草色，標誌性Garnet Puffer羽絨外套具有防潑水效果以及圓潤外觀；Rhoda Parka不對稱結構派克大衣則擁有輕量和超大絎縫剪裁細節，設計感都命中簡約控，展現機能高時髦態度。