fb ig video ETtoday search mobile

G-SHOCK桃紅對錶藏深意　高調設計支持乳癌防治

>

▲▼G-SHOCK,ZENITH 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴G-SHOCK以粉紅絲帶為靈感打造對錶GA-2100P-1A與GMA-S2100P-4A。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

10月是國際乳癌防治月，瑞士名錶ZENITH延續傳統，繼續推出粉紅限量錶並將部分收益將捐贈Susan G. Komen®基金會為對抗乳癌出力；CASIO旗下G-SHOCK則首度以象徵乳癌防治的粉紅絲帶為靈感推出對錶GA-2100P-1A與GMA-S2100P-4A，以醒目的桃紅色設計喚起錶迷對此議題的重視，台灣CASIO也向乳癌防治基金會捐出善款，為台灣乳癌防治盡一份心力。

▲▼G-SHOCK,ZENITH 。（圖／公關照）
▲G-SHOCK藉對錶GA-2100P-1A與GMA-S2100P-4A喚起大眾對乳癌防治的重視，單只3,600元。

G-SHCOK靈感源自代表乳癌防治粉紅絲帶的對錶，以纖薄極簡型號GA-2100與其縮小版GMA-S2100為基礎設計，GA-2100P-1A腕錶為全黑色調並於指針及時刻點綴桃紅色，GMA-S2100P-4A則是從面盤到錶帶都是桃紅色，並搭配金屬飾面的按鈕和錶帶扣環，兩者皆防水200米，具耐衝擊、雙LED燈超亮照明，多元鬧鈴、碼錶等功能。

▲▼G-SHOCK,ZENITH 。（圖／公關照）
▲ZENITH再次為全球對抗乳癌出力，推出限量500只的Chronomaster Sport Pink粉紅計時腕錶，383,600元。（圖／ZENITH提供，以下同）

ZENITH則持續關注對抗乳癌議題，推出限量500只的Chronomaster Sport Pink粉紅計時腕錶，為Chronomaster Sport系列首次採用精鋼材質，鐫刻1/10秒錶圈也非陶瓷而是精鋼製作，搭配呼應粉紅絲帶的太陽紋裝飾粉紅面盤，點綴拋光表面和覆有物料的黑色鐫刻時標，而透明底蓋顯露具60小時動力儲存的El Primero機芯，銷售的部份收益將撥捐非營利乳癌組織Susan G. Komen。
 

►李小龍生前愛戴Seiko錶　龍紋面特別版致敬武術巨星

►小學徒變製錶副總監　得獎作進化成IWC陀飛輪飛行錶

 《ETStar學習雲》開課了
想成為百萬直播主、彩妝師、美拍達人
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
課程限時大優惠，立即結帳輸入折扣碼【fashioncar】再打9折

▲撩心術、美拍、減脂。（圖／ETStar學習雲）

關鍵字：

G-SHOCK, CASIO, ZENITH

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

MIDO高階複雜錶首登場　林哲熹9萬錶上手最迷月相

MIDO高階複雜錶首登場　林哲熹9萬錶上手最迷月相

貝克漢眼神停在粉紅佳人身上　么女卡C位秀優雅品味

貝克漢眼神停在粉紅佳人身上　么女卡C位秀優雅品味

小學徒變製錶副總監　得獎作進化成IWC陀飛輪飛行錶

小學徒變製錶副總監　得獎作進化成IWC陀飛輪飛行錶

范冰冰巴黎走秀美腿太誘人　「翻車」造型留在西班牙影展 寶格麗8億珠寶展夢幻粉色迷死人　蛇形神祕錶霸氣搶風頭 周杰倫13萬帝舵軍用潛水錶上手　綠紅織帶好潮 李小龍生前愛戴Seiko錶　龍紋面特別版致敬武術巨星 王柏傑荷包失血「裝備一定要最帥」　被雷達網球錶迷倒 宋慧喬大學生穿搭術回春　史努比T恤配珠寶洩星味 羅志祥破千萬「愛馬仕牆」曝光　愛犬當守衛婉拒參觀

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面