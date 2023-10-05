G-SHOCK桃紅對錶藏深意　高調設計支持乳癌防治

▲模特兒佩戴G-SHOCK以粉紅絲帶為靈感打造對錶GA-2100P-1A與GMA-S2100P-4A。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

10月是國際乳癌防治月，瑞士名錶ZENITH延續傳統，繼續推出粉紅限量錶並將部分收益將捐贈Susan G. Komen®基金會為對抗乳癌出力；CASIO旗下G-SHOCK則首度以象徵乳癌防治的粉紅絲帶為靈感推出對錶GA-2100P-1A與GMA-S2100P-4A，以醒目的桃紅色設計喚起錶迷對此議題的重視，台灣CASIO也向乳癌防治基金會捐出善款，為台灣乳癌防治盡一份心力。



▲G-SHOCK藉對錶GA-2100P-1A與GMA-S2100P-4A喚起大眾對乳癌防治的重視，單只3,600元。

G-SHCOK靈感源自代表乳癌防治粉紅絲帶的對錶，以纖薄極簡型號GA-2100與其縮小版GMA-S2100為基礎設計，GA-2100P-1A腕錶為全黑色調並於指針及時刻點綴桃紅色，GMA-S2100P-4A則是從面盤到錶帶都是桃紅色，並搭配金屬飾面的按鈕和錶帶扣環，兩者皆防水200米，具耐衝擊、雙LED燈超亮照明，多元鬧鈴、碼錶等功能。



▲ZENITH再次為全球對抗乳癌出力，推出限量500只的Chronomaster Sport Pink粉紅計時腕錶，383,600元。（圖／ZENITH提供，以下同）

ZENITH則持續關注對抗乳癌議題，推出限量500只的Chronomaster Sport Pink粉紅計時腕錶，為Chronomaster Sport系列首次採用精鋼材質，鐫刻1/10秒錶圈也非陶瓷而是精鋼製作，搭配呼應粉紅絲帶的太陽紋裝飾粉紅面盤，點綴拋光表面和覆有物料的黑色鐫刻時標，而透明底蓋顯露具60小時動力儲存的El Primero機芯，銷售的部份收益將撥捐非營利乳癌組織Susan G. Komen。

