新光三越周年慶首日遇颱風　南西店吸大批人潮開門擠爆

▲新光三越台北南西店周年慶首日。（圖／記者周宸亘攝）



記者蔡惠如／台北報導

新光三越今（10／5）首波6店周年慶第一天，剛好遇上小犬颱風襲台，高雄三多店因應天氣暫停營業一天，台南中山店營業時間也延後至下午2點開店，然而台北天氣在上午9點左右雨勢逐漸趨緩，甚至有時還露出陽光，上午開店前人潮還略多於去年，業者表示中午前限量美妝特惠組已售完，且滿額禮也已將近兌換完畢。

全台最大連鎖百貨新光三越今開啟周年慶折扣祭，一早南西店開門前人氣仍旺，安排人氣團體源少年開門前表演，尖叫聲不斷，加上館內化妝品櫃姐彼此加油打氣，內外都相當熱鬧，以小資女與上班族為主的南西店主打化妝品優惠，熱門產品如蘭蔻小黑瓶、植村秀無極限粉底液、資生堂百優、SISLEY全能乳液等都祭出4.5折起優惠，也都在開店2小時內都被搶光。

而還不到中午，南西店推出的消費滿35萬元，可換GoPro HERO 12 BLACK或APPLE Watch Series 9滿額贈，以及銀卡限定消費滿3萬元與68,000元的滿額禮也被換光，業者表示首日預估人潮可破10萬人次，業績單日可達6億元。

▲（左起）新光三越業務本部長吳昕昌、副董田中豐彥、董事長吳東昇、總經理吳昕陽、營業本部長曹美虹首次一同現身周年慶首日與員工歡呼打氣。（圖／記者周宸亘攝）

新光三越董事長吳東昇首度在周年慶露臉，與總經理吳昕陽一同在開打前跟專櫃一起歡呼，吳昕陽表示昨天因颱風來襲有點睡不好，但走過了疫情，颱風其實都是小事，已經建立很多對應措施，且一早天氣狀況不錯「風雨生信心」，今年周慶全台有600櫃改裝，練了一年的功，現在正是驗收的時候，前三季也有兩位數成長，覺得今年周年慶狀況仍會不錯。