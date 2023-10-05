「敏感肌神燈」一抹就舒緩泛紅乾癢！清爽質地天天用也療癒

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

最近天氣忽冷忽熱，肌膚泛紅敏感或是脫屑粗糙又犯了嗎？以下就盤點多款穩膚神器，透過清爽的質地，不用過度塗抹就可以秒速修護有感。

＃修麗可 植萃極速舒緩色修精華，30ml、售價2460元

想要擁有極效呵護的有感體驗，那麼，醫美保養品牌修麗可的「小綠瓶」植萃極速舒緩色修精華絕對是不能錯過的好物，可以說是人人居家必備的有感精華，水潤質地連肌膚狀態不好的情況下，都可以秒速吸收，透過百里香、小黄瓜、柚果等複合植物萃取，5分鐘就能迅速舒緩肌膚狀態，穩定好膚況，上妝前用也能迅速鎮定，讓後續底妝輕薄服貼。

＃理膚寶水 B5瞬效全面修復精華，30ml、售價1580元

理膚寶水向來是敏感肌們都非常熱愛的品牌，不添加多餘成分的保養修護，是肌膚脆弱時堅強的支柱，這一支修護精華不僅可以帶來很好的穩定膚況效果，裡面添加的10%維生素原B5舒緩效果更極致，能快速為肌膚養護充電。

＃DermaAngel護妍天使 益菌生保濕修復極效精華，30ml、售價650元

由台灣MIT製作的護妍天使其痘痘系列深受年輕族群喜愛，自從推出保濕系列之後，終於再度新增精華液品項，裡面添加Bifida比菲德氏菌液裂解酵母成分，可以幫助肌膚平衡修護，打造完美的菌叢生態，保護肌膚不再受到傷害。

＃m̄enom̄eno Lt 5%B5平衡舒敏輕乳液，30ml、售價1080元

由女星張景嵐策劃推出的保養品牌m̄enom̄eno，運用高濃度的5%維生素原B5，讓保養可以帶給肌膚恰到好處的修護效果，打造出細緻透亮的好膚質，搭配積雪草、植物性角鯊烷等成分，能夠讓肌膚補水保濕的同時，增加油水平衡。