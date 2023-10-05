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65萬迪士尼擺件閃爆！　粉絲快搶聖誕倒數日曆

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▲▼Swarovski 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇Mickey and Friends節日歡慶限量發行擺件，鑲嵌約41,200顆品牌水晶，650,000元。（圖／施華洛世奇提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

乘載不少大人、小孩夢想的迪士尼今年歡慶100周年，時尚圈不少品牌為其創作百周年紀念款讓粉絲珍藏，奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）推出可日常佩戴的迪士尼系列首飾與擺件，甚至連聖誕節禮物都備齊了，打造4萬3000元的聖誕倒數日曆，不過此非最高價之作，還有一件手工鑲嵌約41,200顆施華洛世奇水晶的Mickey and Friends節日歡慶限量發行擺件，要價65萬元。

▲▼Swarovski迪士尼百周年 。（圖／公關照）
▲施華洛世奇散發北極光夢幻色的米奇、米妮和唐老鴨3件1組水晶擺件，40,000元。

價值高達65萬元的Mickey and Friends節日歡慶限量擺件，為施華洛世奇耗時超過340小時打造而成，於花崗岩底座上呈現米奇、米妮、唐老鴨和黛西、高飛和布魯托裝飾聖誕樹的可愛模樣，限量200件；另一組精緻擺件為米奇、米妮和唐老鴨3件一組，由品牌獨家水晶材料製成，散發出如北極光般的夢幻色彩。

▲▼Swarovski迪士尼百周年 。（圖／公關照）
▲施華洛世奇推出Disney100聖誕倒數日曆，43,000元。

▲▼Swarovski迪士尼百周年 。（圖／公關照）
▲施華洛世奇Disney100聖誕倒數日曆25道小門內，藏有22個掛飾、2條項鍊與1組貼紙。

施華洛世奇同時發表迪士尼百周年聖誕倒數日曆，25扇小門內藏有22個應景掛飾、2 條項鍊，以及一組趣緻的貼紙，是迪士尼忠實粉絲的聖誕禮首選；而日常好搭配的首飾，除了笑容滿面的米奇與米妮款式，還有調皮的唐老鴨緊抓鍊身露出驚恐表情的項鍊，令人莞爾。

▲▼Swarovski迪士尼百周年 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇眨眼米妮項鍊，4,950元。

▲▼Swarovski迪士尼百周年 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇生動刻畫唐老鴨緊抓鍊身露出驚恐表情的項鍊，4,950元。

▲▼Swarovski迪士尼百周年 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇米奇耳環活潑可愛，4,950元。

美國服裝品牌TOMMY HILFIGER今年6月也為迪士尼百周年慶，推出一系列男裝、女裝及童裝，以日本漫畫風格演繹迪士尼代表性角色米奇、米妮、布魯托、高飛、唐老鴨及黛西，俏皮圖案躍上TOMMY HILFIGER標誌性的學院風經典服裝如橄欖球衫、卡其褲及西裝外套，並將TH字母Logo和米奇輪廓融入細節之中，流露年輕活潑氣息。

▲▼Swarovski迪士尼百周年 。（圖／公關照）

▲Tommy Hilfiger 6月發表歡慶迪士尼百周年系列的男裝、女裝及童裝款式。（圖／Tommy Hilfiger提供，以下同）

▲▼Swarovski迪士尼百周年 。（圖／公關照）
▲Tommy Hilfiger以日本漫畫風格裝飾迪士尼主題服飾，包款則點綴俏皮米奇圖案。

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關鍵字：

迪士尼, Swarovski, 施華洛世奇, Tommy Hilfiger

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