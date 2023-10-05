15間百貨周年慶首日遇小犬颱風　百貨業：氣勢多少受影響

▲新光三越台北南西店周年慶首日，台北南西店因天氣尚佳，開店人潮不受影響。（圖／記者周宸亘攝）

記者蔡惠如／綜合報導

10月百貨周年慶白熱化，全台灣共有15間百貨周年慶選在10／5今天開打，突然遇到颱風小犬攪局，包括新光三越、環球購物中心還有分店因考量人身安全直接停業一天，百貨業資深主管表示「昨晚一定很多人都沒睡好，太多變數了」，並直言首日天氣攪局「本應該是人氣最強的一天，氣勢就被影響，當然有差」。

颱風小犬襲台，共18縣市宣布停班課，正逢許多百貨周年慶首日，全台更有28間百貨在周年慶優惠期間，颱風動態緊牽首日人潮，業界人士許多人心裡都七上八下，掙扎是否要放颱風假之外，還要擔心來店人氣不夠旺。

具有百貨超過10年資歷的資深主管表示，周年慶首日是最要炒人氣的時候，趁人潮氣勢一股腦做起來，但如果遇到颱風攪局，就像是正要起跑，有人跟你突然喊停一樣，氣勢當然會有差。但也直言業績不至於影響太多，因為是看整檔期的，整體景氣跟出國採買的因素，才是今年周年慶的隱憂。

然而新光三越今周年慶首波，有6店一起開打周年慶檔期，台北天氣仍算穩定，位於台北南西店開門店外人潮還勝過去年，台中店陽光露臉人潮也如預期，像是吃下一顆定心丸，而新光三越也指出，颱風來襲前緊張是一定會，但今年開打後就遇到4天連假，雖然高雄三多店周年慶首日暫停營業，但影響應該不大，且高雄跟台南中山的首7日加碼滿千送百優惠也延後一天，消費者權益不會受到影響。

環球購物中心旗下8店周年慶也開跑，今也因應小犬，屏東店也暫停營業一天，對此環球購物中心表示，屏東店滿千送百至10／10至10／18，回饋時間較長，所以不會調整回饋時間。