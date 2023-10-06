fb ig video ETtoday search mobile

5個小地方判定「有升遷機會」　準備年後跳槽別白花力氣

>

▲職場,上班,穿衣,同事,辦公室。（圖／unsplash）

▲是否有得老闆緣，是升遷的要點之一。（圖／PAKUTASO、pixabay、unsplash，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

有時候想在公司深耕，上司當然是關鍵因素之一，即便自己能力不錯，也要看自己是不是有「老闆緣」，不然其實上司不喜歡你，只是覺得你「很好用」，代表即使你再努力，升遷機會也是渺茫，心理社會學家Gilles Azzopardi分享幾個徵兆，你可以由此判斷，別花時間走冤枉路。

▲▼職場,上班族,社畜。（圖／翻攝PAKUTASO）

他給你爛差事，會跟你道歉
在工作上難免會有一些爛任務，像是花時間去做卻吃力不討好，對自己完全沒好處，或是就是推你出去被客戶罵的，工作久了多少會被交辦，而上司也心知肚明，但他會對你不好意思、先安撫你，代表他仍在乎你的自尊，而不是有一種活該被壓榨的態度。

▲▼執行長,CEO,老闆,上班族。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

他在乎你的私生活
不是一定要進入你的私領域，而是除了公事，偶爾也會對其他方面感興趣，像是週末玩得還愉快嗎？最近有去吃啥好料？小孩已經國小幾年級了？記得你妻子（或丈夫）的名字或職業等，對於你偶而要處理的私人要事，也會有同理心。

他會在別人面前稱讚你
每一次你達成任務時，他不會閉起門（只剩你一個人）稱讚你，而是在會議中或是其他人面前展現對你的肯定，若有需要改進的地方，他多半會選擇在較低調的時機，或是人較少的場合告知你。

▲開會,會議,主管,商業,辦公室,職場,工作。（圖／取自免費圖庫Pexels）

需要時他會幫你說話
換作白話一點就是會「挺你」的意思，他會適時表達對你的支持，像是有人越級報告，他會進行導正，若有工作中產生誤會，他會先緩和情況，並在第一時間表示「通常非你的作風，會再調查清楚」之類的做法。

▲▼工作,職場,女性。（圖／pixabay）

會理性衡量你的失敗
上司有很多種，推託過錯的、落井下石的，然而若你的上司會理性衡量你的失敗原因，代表他多少是肯定你的其他表現，態度會較為趨向「每個人都會出錯」、「這本來就不容易」、「至少你有成長」。

關鍵字：

職場, 生活, 金句, 成長, 心靈, 工作, 效率, 提升效率

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

天生帶財能旺夫的三大星座女！TOP 1能幹又聰明　娶回家簡直撿到寶

天生帶財能旺夫的三大星座女！TOP 1能幹又聰明　娶回家簡直撿到寶

戒掉就能瘦！營養師曝「比油還容易發胖」的3種食物

戒掉就能瘦！營養師曝「比油還容易發胖」的3種食物

家裡再也不亂！快學居家整理6個小技巧 3：7法則超重要

家裡再也不亂！快學居家整理6個小技巧 3：7法則超重要

容易把老婆當傭人的三大星座男！TOP 1不做就算　還挑三揀四根本超機車 鳳小岳夫婦首公開合體「沒想過有這一天」　穿Canada Goose情侶裝放閃 新一代「神級身體乳液」狠甩皮膚乾癢症狀！為何「一天有感」背後原因曝光 UNIQLO U秋冬系列開賣先搶超帥「小郵差包」　COS雲朵包全新版太心動 雨天最潮裝備！丹麥極簡牌RAINS融合糖果粉新色　必敗防水外套、捲蓋包 Jennie卸香奈兒華服換迪士尼裝　童心大發遊樂園 使用除濕機時多做一件事　乾爽效率加倍

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面