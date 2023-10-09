fb ig video ETtoday search mobile

什麼是軟裝？增添生活氣息的「軟裝佈置」4要點解析

>

文／女子學

軟裝是指所有的室內裝飾和配飾，包含大型家具、沙發、茶几、櫃體，小型如窗簾、地毯、靠墊、燈具、藝術品等，這些物品是為了提高室內空間的舒適度和美觀度而存在的，與硬裝修不同的是，軟裝不需要耗費大筆預算、經歷費時費工的工程階段，是能夠隨時更換和更新的，因此是室內裝修中不可或缺的一部分，它為空間增添了生活氣息和個性魅力，成為了提高居住品質的一種方式，透過以下4個巧妙的佈置重點，可以讓室內空間更加溫馨舒適，也可以營造出不同的風格和氛圍，讓人感到愉悅和放鬆。

▲居家佈置。（圖／Pinterest，下同）

1.色彩搭配

色彩搭配是軟裝的重要一環。不同的顏色可以營造不同的氛圍，例如淺色調讓空間看起來更加明亮和寬敞，而深色調則讓空間更加溫馨和舒適，透過油漆或壁紙都能輕鬆改變空間氛圍。而色彩搭配也需要考慮到不同物品之間的協調性，讓整個空間看起來和諧統一，如果客廳風格偏向現代風格，可以選擇灰色或白色系的沙發，再搭配幾個色彩鮮豔的靠墊，就可以營造出輕鬆愉快的氛圍。

2.材質搭配

不同材質的組合可以營造出不同的風格和質感，在挑選材質的搭配時，也需考慮到整個空間的風格和氛圍，例如布質沙發讓空間更加舒適和自然，若想打造北歐風格，可以將木質地板和灰色布質沙發搭配在一起，營造出自然、簡約的氛圍。而皮質沙發則是讓空間顯得現代和俐落感，很適合營造時尚風格、奢華風格或是工業風格，運用不同的材質相互搭配與襯托，就能讓整個空間更加完美。

3.格局佈置

格局的配置也是軟裝的一環，透過將家具擺放到不同位置，可以讓空間看起來有截然不同的視覺效果，也能形塑不同的氛圍。像是小坪數空間希望室內看起來更寬敞，可以嘗試將大型家具擺放於窗邊或牆邊，避免家具將空間切割，保留更順暢通透的動線，讓整體空間感更立體突出。若是希望能保有場域分界，也可以利用家具配置在無形中區分不同領域，善用格局佈置，不僅能規劃出理想格局和動線，也能更妥善利用每一寸空間，達到坪效最佳化。

4.家飾軟裝

家飾的挑選更是重要的一環，看似不起眼的小物，只要放對位置就會讓整個視覺空間與美感大幅提升。最常見的布藝類，例如窗簾、抱枕、地毯等，在一般居家環境中可能實用性相對不高，但對於空間來說，家飾不只在色彩上可以調節整體配色的比重，更能透過材質去平衡空間的溫度，因此在挑選家飾時，配色與材質就顯得極為重要。另外像是掛畫、收藏品等，也能讓單調又枯燥的牆面增添幾分變化，適時表達居住者的品味與喜好，更能在自己日常生活中增添許多樂趣。

軟裝佈置不僅可以提高生活的舒適度和美觀度，還可以營造出不同的風格和氛圍，讓人感到愉悅和放鬆。若正好想重新改造居家環境，又不想重新裝修，不妨試試軟裝佈置，根據自己的喜好和風格進行規劃，打造屬於自己的理想居所。

延伸閱讀

租屋族也能打造 ins 空間！軟裝改造推薦：地板、牆面、窗簾這樣佈置

6招打造屬於自己的悠閒獨處之所！小宅也能擁有充滿儀式感的個人小角落

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

關鍵字：

女子學, 居家, 佈置, 軟裝

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

越吃頭髮越多的5種蔬果　蘋果、香蕉便宜生髮又能止癢

越吃頭髮越多的5種蔬果　蘋果、香蕉便宜生髮又能止癢

4個指標幫你判斷對方是「損友」　別深交保持距離

4個指標幫你判斷對方是「損友」　別深交保持距離

全智賢鬆垮風衣穿出時髦鬆弛感　網嘆：女神滑鐵盧！

全智賢鬆垮風衣穿出時髦鬆弛感　網嘆：女神滑鐵盧！

UNIQLO U秋冬系列開賣先搶超帥「小郵差包」　COS雲朵包全新版太心動 熱度減？新店裕隆城雙十首日人潮僅7成　全湧進餐廳與地下街用餐 容易把老婆當傭人的三大星座男！TOP 1不做就算　還挑三揀四根本超機車 排隊超過22小時搶限量鞋！新光三越DIAMOND TOWERS開門前湧人潮 韓劇女主角都留中長直髮！15款最強髮型範本　修飾減齡有氣勢 使用除濕機時多做一件事　乾爽效率加倍 糖份易讓身體老化　4個小撇步輕鬆幫身體「去糖」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面