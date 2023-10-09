什麼是軟裝？增添生活氣息的「軟裝佈置」4要點解析

文／女子學

軟裝是指所有的室內裝飾和配飾，包含大型家具、沙發、茶几、櫃體，小型如窗簾、地毯、靠墊、燈具、藝術品等，這些物品是為了提高室內空間的舒適度和美觀度而存在的，與硬裝修不同的是，軟裝不需要耗費大筆預算、經歷費時費工的工程階段，是能夠隨時更換和更新的，因此是室內裝修中不可或缺的一部分，它為空間增添了生活氣息和個性魅力，成為了提高居住品質的一種方式，透過以下4個巧妙的佈置重點，可以讓室內空間更加溫馨舒適，也可以營造出不同的風格和氛圍，讓人感到愉悅和放鬆。

▲居家佈置。（圖／Pinterest，下同）

1.色彩搭配

色彩搭配是軟裝的重要一環。不同的顏色可以營造不同的氛圍，例如淺色調讓空間看起來更加明亮和寬敞，而深色調則讓空間更加溫馨和舒適，透過油漆或壁紙都能輕鬆改變空間氛圍。而色彩搭配也需要考慮到不同物品之間的協調性，讓整個空間看起來和諧統一，如果客廳風格偏向現代風格，可以選擇灰色或白色系的沙發，再搭配幾個色彩鮮豔的靠墊，就可以營造出輕鬆愉快的氛圍。

2.材質搭配

不同材質的組合可以營造出不同的風格和質感，在挑選材質的搭配時，也需考慮到整個空間的風格和氛圍，例如布質沙發讓空間更加舒適和自然，若想打造北歐風格，可以將木質地板和灰色布質沙發搭配在一起，營造出自然、簡約的氛圍。而皮質沙發則是讓空間顯得現代和俐落感，很適合營造時尚風格、奢華風格或是工業風格，運用不同的材質相互搭配與襯托，就能讓整個空間更加完美。

3.格局佈置

格局的配置也是軟裝的一環，透過將家具擺放到不同位置，可以讓空間看起來有截然不同的視覺效果，也能形塑不同的氛圍。像是小坪數空間希望室內看起來更寬敞，可以嘗試將大型家具擺放於窗邊或牆邊，避免家具將空間切割，保留更順暢通透的動線，讓整體空間感更立體突出。若是希望能保有場域分界，也可以利用家具配置在無形中區分不同領域，善用格局佈置，不僅能規劃出理想格局和動線，也能更妥善利用每一寸空間，達到坪效最佳化。

4.家飾軟裝

家飾的挑選更是重要的一環，看似不起眼的小物，只要放對位置就會讓整個視覺空間與美感大幅提升。最常見的布藝類，例如窗簾、抱枕、地毯等，在一般居家環境中可能實用性相對不高，但對於空間來說，家飾不只在色彩上可以調節整體配色的比重，更能透過材質去平衡空間的溫度，因此在挑選家飾時，配色與材質就顯得極為重要。另外像是掛畫、收藏品等，也能讓單調又枯燥的牆面增添幾分變化，適時表達居住者的品味與喜好，更能在自己日常生活中增添許多樂趣。

軟裝佈置不僅可以提高生活的舒適度和美觀度，還可以營造出不同的風格和氛圍，讓人感到愉悅和放鬆。若正好想重新改造居家環境，又不想重新裝修，不妨試試軟裝佈置，根據自己的喜好和風格進行規劃，打造屬於自己的理想居所。

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