紓壓療癒！Diptyque南瓜香蠟燭必收、VANA人氣系列再回歸

記者曾怡嘉／綜合報導

無論是工作壓力大或是放鬆閒暇時，點上香氛蠟燭讓室內滿室芬芳，真的很舒壓，利用香氛為居家生活提升質感，讓回家放鬆變成一件美好的事情。

▲VANA 城市旅行系列 馬爾默香氛蠟燭-復古木質調，210g，1,080元。

VANA在今年10月拓展故事系列版圖，以「City Stories 城市旅行系列」為名，讓創作靈感源於瑞典四大城市的獨特香氛正式回歸！

▲VANA Fika No.27 升降款香氛暖燈-神秘黑，2,990元。

除了人氣香氛蠟燭盛大回歸外，VANA備受盛名的香氛暖燈系列也推出新作『Fika No.27 升降款香氛暖燈』，以復古金屬外型搭配深色實木底座，為居家空間注入優雅藝術氣息，全面提升質感生活氛圍。

▲Diptyque 限量南瓜香氛蠟燭，190g，2,100元。

Diptyque為歡慶金色秋季，再度以南瓜香調迎接秋天。以富有季節意義的素材「南瓜」作為靈感，除了豐富品牌的草本植物圖集外，更創造專屬這個時節的香氣作品。南瓜果肉的清爽綠植氣息與令人垂涎的辛辣香調混合在一起，靈感源自你我所熟悉和喜愛的南瓜餡餅及栗子的細膩清香，打造歡聚的溫馨體驗。

▲MFK 美好家香蠟燭 Es Cap，280g，3,600元。

MFK推出《美好家香》蠟燭系列新成員— Es Cap，將充滿幸福泡沫的夏日回憶轉化成色彩與氣味。Es Cap代表著簡約優雅，恬靜奢華，以及一望無際的地平線。它象徵著被夏日陽光灼熱而成的紅土及明亮璀璨的藍天。這香調帶有無花果樹的芬芳氣息，猶如輕柔的暖風吹拂著福門特拉島南部令人屏息的峭壁風景。