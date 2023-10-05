fb ig video ETtoday search mobile

紓壓療癒！Diptyque南瓜香蠟燭必收、VANA人氣系列再回歸

>

記者曾怡嘉／綜合報導

無論是工作壓力大或是放鬆閒暇時，點上香氛蠟燭讓室內滿室芬芳，真的很舒壓，利用香氛為居家生活提升質感，讓回家放鬆變成一件美好的事情。

▲▼蠟燭盤點。（圖／品牌提供）

▲VANA 城市旅行系列 馬爾默香氛蠟燭-復古木質調，210g，1,080元。

VANA在今年10月拓展故事系列版圖，以「City Stories 城市旅行系列」為名，讓創作靈感源於瑞典四大城市的獨特香氛正式回歸！

▲▼蠟燭盤點。（圖／品牌提供）

▲VANA Fika No.27 升降款香氛暖燈-神秘黑，2,990元。

除了人氣香氛蠟燭盛大回歸外，VANA備受盛名的香氛暖燈系列也推出新作『Fika No.27 升降款香氛暖燈』，以復古金屬外型搭配深色實木底座，為居家空間注入優雅藝術氣息，全面提升質感生活氛圍。

▲▼蠟燭盤點。（圖／品牌提供）

▲Diptyque 限量南瓜香氛蠟燭，190g，2,100元。

Diptyque為歡慶金色秋季，再度以南瓜香調迎接秋天。以富有季節意義的素材「南瓜」作為靈感，除了豐富品牌的草本植物圖集外，更創造專屬這個時節的香氣作品。南瓜果肉的清爽綠植氣息與令人垂涎的辛辣香調混合在一起，靈感源自你我所熟悉和喜愛的南瓜餡餅及栗子的細膩清香，打造歡聚的溫馨體驗。

▲▼蠟燭盤點。（圖／品牌提供）

▲MFK 美好家香蠟燭 Es Cap，280g，3,600元。

MFK推出《美好家香》蠟燭系列新成員— Es Cap，將充滿幸福泡沫的夏日回憶轉化成色彩與氣味。Es Cap代表著簡約優雅，恬靜奢華，以及一望無際的地平線。它象徵著被夏日陽光灼熱而成的紅土及明亮璀璨的藍天。這香調帶有無花果樹的芬芳氣息，猶如輕柔的暖風吹拂著福門特拉島南部令人屏息的峭壁風景。

關鍵字：

香氛蠟燭, 秋季, 盤點

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

小犬颱風來襲全台14家百貨10／5停業！台南3百貨延至下午開店

小犬颱風來襲全台14家百貨10／5停業！台南3百貨延至下午開店

容易把老婆當傭人的三大星座男！TOP 1不做就算　還挑三揀四根本超機車

容易把老婆當傭人的三大星座男！TOP 1不做就算　還挑三揀四根本超機車

新光三越周年慶首日遇颱風　南西店吸大批人潮開門擠爆

新光三越周年慶首日遇颱風　南西店吸大批人潮開門擠爆

天生帶財能旺夫的三大星座女！TOP 1能幹又聰明　娶回家簡直撿到寶 老是瘦不了？營養師曝12條「減肥基本原則」：空腹別吃甜食 UNIQLO U秋冬系列開賣先搶超帥「小郵差包」　COS雲朵包全新版太心動 終於再等到麥卡倫與David Carson　全新Colour Collection臻彩系列限量上市 懶人必看！營養師教你「9招無痛減肥法」 小犬颱風來襲　7間百貨宣布10／5停業一天 使用除濕機時多做一件事　乾爽效率加倍

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面