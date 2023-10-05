Jennie卸香奈兒華服換迪士尼裝　童心大發遊樂園

▲Jennie穿著香奈兒未曝光的新裝現身巴黎，參加香奈兒2024春夏大秀。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK合約未定，但4位團員在巴黎的行程依然照走，目前都已告一段落，她們均卸下華服，換回自在的休閒服裝回歸日常。Jennie開心穿上迪士尼皮克斯衛衣到巴黎迪士尼樂園玩耍，ROSÉ則立刻飛回南韓的家抱愛犬Hank，度過難得的悠閒時光。



▲Jennie結束工作行程後到巴黎迪士尼遊玩，穿約2,700元的皮克斯衛衣搭配迪士尼帽。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

Jennie日前以香奈兒品牌大使身分，身穿未曝光的羊羔毛迷你褲裝搭配黑絲襪與長靴，以又甜又辣的造型出席香奈兒2024春夏服裝秀。換下名牌服裝後，她轉往巴黎迪士尼樂園遊玩，套上寫有「皮克斯世界」（Worlds of PIXAR）字樣的寬版衛衣，頭戴米奇、布魯托等卡通人物圖案且有竹蜻蜓設計的棒球帽，以應景的趣味造型開心遊園，寫下「夢想成真之地」，展現少女心。



▲ROSÉ身穿全套約3萬元的Acne Studios丹寧裝，享受與愛犬Hank的相處時光。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

ROSÉ則在欣賞完代言品牌Saint Laurent 2024春夏大秀後，率先回到南韓，返家與狗寶貝Hank團聚，ROSÉ的休閒裝扮是全套瑞士時尚品牌Acne Studios丹寧裝，丹寧外套與寬褲總價約3萬元，Hank就舒服的躺在她的腿上，相當享受。



▲Hank躺在ROSÉ腿上撒嬌。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）