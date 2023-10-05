fb ig video ETtoday search mobile

Jennie卸香奈兒華服換迪士尼裝　童心大發遊樂園

>

▲▼Jennie,Rose 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie穿著香奈兒未曝光的新裝現身巴黎，參加香奈兒2024春夏大秀。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK合約未定，但4位團員在巴黎的行程依然照走，目前都已告一段落，她們均卸下華服，換回自在的休閒服裝回歸日常。Jennie開心穿上迪士尼皮克斯衛衣到巴黎迪士尼樂園玩耍，ROSÉ則立刻飛回南韓的家抱愛犬Hank，度過難得的悠閒時光。

▲▼Jennie 。（圖／翻攝IG）
▲Jennie結束工作行程後到巴黎迪士尼遊玩，穿約2,700元的皮克斯衛衣搭配迪士尼帽。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

Jennie日前以香奈兒品牌大使身分，身穿未曝光的羊羔毛迷你褲裝搭配黑絲襪與長靴，以又甜又辣的造型出席香奈兒2024春夏服裝秀。換下名牌服裝後，她轉往巴黎迪士尼樂園遊玩，套上寫有「皮克斯世界」（Worlds of PIXAR）字樣的寬版衛衣，頭戴米奇、布魯托等卡通人物圖案且有竹蜻蜓設計的棒球帽，以應景的趣味造型開心遊園，寫下「夢想成真之地」，展現少女心。

▲▼Jennie,Rose 。（圖／翻攝IG）
▲ROSÉ身穿全套約3萬元的Acne Studios丹寧裝，享受與愛犬Hank的相處時光。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

ROSÉ則在欣賞完代言品牌Saint Laurent 2024春夏大秀後，率先回到南韓，返家與狗寶貝Hank團聚，ROSÉ的休閒裝扮是全套瑞士時尚品牌Acne Studios丹寧裝，丹寧外套與寬褲總價約3萬元，Hank就舒服的躺在她的腿上，相當享受。

▲▼Jennie,Rose 。（圖／翻攝IG）
▲Hank躺在ROSÉ腿上撒嬌。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

►巴黎時裝周／Jennie穿毛絨裝看秀！CHANEL花園種出多彩斜紋軟呢、爆款相機包

►巴黎時裝周／張員瑛、潤娥神顏！MIU MIU續寫低腰神話「手提包一團亂」超有感

關鍵字：

Jennie, ROSÉ, 迪士尼

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

G-SHOCK桃紅對錶藏深意　高調設計支持乳癌防治

G-SHOCK桃紅對錶藏深意　高調設計支持乳癌防治

G-SHOCK桃紅對錶藏深意　高調設計支持乳癌防治

G-SHOCK桃紅對錶藏深意　高調設計支持乳癌防治

MIDO高階複雜錶首登場　林哲熹9萬錶上手最迷月相

MIDO高階複雜錶首登場　林哲熹9萬錶上手最迷月相

貝克漢眼神停在粉紅佳人身上　么女卡C位秀優雅品味 小學徒變製錶副總監　得獎作進化成IWC陀飛輪飛行錶 范冰冰巴黎走秀美腿太誘人　「翻車」造型留在西班牙影展 寶格麗8億珠寶展夢幻粉色迷死人　蛇形神祕錶霸氣搶風頭 周杰倫13萬帝舵軍用潛水錶上手　綠紅織帶好潮 李小龍生前愛戴Seiko錶　龍紋面特別版致敬武術巨星 王柏傑荷包失血「裝備一定要最帥」　被雷達網球錶迷倒

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面