戒掉就能瘦！營養師曝「比油還容易發胖」的3種食物

▲營養師曝提醒有些食物比油容易讓人發胖，減肥快避開。

記者張毓容／綜合報導 圖／達志示意圖

一說到減肥，大家都知道要少吃多動，但其實比起少吃，吃對食物更重要！營養師周麗就分享有3種食物熱量超高，比喝油更容易讓人發胖，提醒想要健康減肥的人，戒掉這3種食物就能更輕鬆、更快地瘦下來。

＃含糖飲料



光一瓶500ml的可樂，熱量就有215大卡，需要運動半個小時才能消耗掉。而且飯吃飽了，你可能吃不下別的食物，但是各種含有游離糖的汽水、奶茶等飲料，可以見縫插針，塞滿你的胃。

營養師提醒，快改掉喝飲料的習慣，把含糖飲料換成無糖茶或是咖啡，減肥瘦身就會變得很輕鬆。

＃油炸食物



像是油條、雞排、鹹酥雞、薯條、甜甜圈等油炸食物，可說是熱量炸彈，而且這些食物加工的過程中，所產生的反式脂肪酸很難代謝，會增加心血管疾病的風險。想要健康、維持身材，真的要換個方式吃，建議多吃瘦肉、清淡的肉類，像是清蒸魚蝦、雞胸肉都可以。

＃糖油混合物



糖油混合物中像是炒飯、炒麵、蓋飯、奶白色的湯品等，營養師建議要少吃少喝，而糕點、蛋糕、月餅等更是要盡量別吃。這些食物中所含的油比你想像中的多很多，而且都是油＋碳水＋豐富的調味料，雖然又香又好吃，但是長胖的程度同樣也很高。

除了避開以上3種食物，想要健康瘦下來，營養師也建議吃菜飯分離的套餐，米飯盡量少吃一點；吃湯麵的話，盡量別喝湯；蔬菜湯也是多吃蔬菜少喝湯；而甜品、糕點能不吃是最好的。