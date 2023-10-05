鳳小岳夫婦首公開合體「沒想過有這一天」　穿Canada Goose情侶裝放閃

記者鮑璿安／台北報導

來自加拿大的戶外品牌Canada Goose今（5日）舉辦秋冬新品發表，鳳小岳夫婦首度公開合體就獻給品牌活動，兩人互動自然又不忘鬥嘴，鳳小岳大讚妻子Jessie的初登場表現，而被外界認證是「靈魂伴侶」，鳳小岳謙虛沒承認，反而俏皮回「等我們90歲還在一起的話再說」。

▲鳳小岳夫婦首度公開合體就獻給Canada Goose。（圖／品牌提供）

鳳小岳很早就對品牌留下深刻印象，他說去加拿大旅遊時才發現有這麼多人在穿Canada Goose，完全是生活必需品，他這次穿著Paradigm Freestyle異材質拼接背心，以可回收防撕裂的面料製成，Jessie則演繹重點單品Clair Vest黎明藍色背心呼應，Jessie形容，「一般羽絨背心穿上去會變成水桶腰，這件收尾是圓弧形狀，搭配褲子、裙子，時尚都會感都可以完成。」Jessie透露自己禦寒的裝備比較少，有了這身穿著後最想去極寒之地看極光、搭乘破冰船。

▲鳳小岳（左）穿著Paradigm Freestyle異材質拼接背心，Jessie則演繹Clair Vest黎明藍色背心。（圖／品牌提供）

Jessie與鳳小岳在2016年結婚，她身分多元，是妻子、母親也是衝浪好手，兩人這次合體互動相當自然，鳳小岳更誇獎Jessie，「她第一次參加活動，看起來沒有準備，其實準備很多！沒想到我們有這一天一起工作。」Jessie更現場爆料，說老公鳳小岳曾沒提前問過喜好就幫她挑衣服，「我放一輩子都不會穿 ，他買了一件A字裙而且腰圍買大了還要改。」鳳小岳則妙回，「妳就是可以穿」。

▲Canada Goose 2023 年秋季系列。（圖／品牌提供）



▲Garnet Puffer 羽絨外套沙丘駝色，NT$58,300；Clair Vest背心。（圖／品牌提供）

Canada Goose 2023 年秋季系列的色調靈感受到大自然的啟發，包括沙丘駝、石灰岩和鼠尾草色，標誌性Garnet Puffer羽絨外套具有防潑水效果以及圓潤外觀；Rhoda Parka不對稱結構派克大衣則擁有輕量和超大絎縫剪裁細節，命中簡約控展現高時髦態度。而本季更誕生了首次專為女性設計的Clair外套系列，以貼合女性腰線微收的剪裁和迷人 V 形絎縫設計為亮點，符合本季主要概念「Live In The Open 」，鼓舞永不設限的態度。

▲RAINS秋冬系列機能時尚感 。（圖／品牌提供）

同時，這幾季走上巴黎時裝周伸展台的丹麥品牌RAINS，為秋冬帶來調色盤般的療癒享受，不只有停留在大地色，以灰濛綠、雪粉白、糖果粉等新色，反映出品牌的前衛風格，重點單品包含網狀造型多口袋背心、拉鍊抓絨上衣等，在擁有保暖度的同時，注入多口袋、拼接異材質、鬆緊袖口等元素。