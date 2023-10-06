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劉品言被封「國際巨星」笑稱還是需要風衣！曝金鐘戰袍靠「tag大法」

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▲▼ 劉品言被封國際巨星！笑稱還是需要風衣。（圖／品牌提供、翻攝劉品言ＩＧ）

▲劉品言「快閃回台」出席品牌170周年快閃店，大談風衣時尚。

記者張毓容／台北報導　 圖／品牌提供、翻攝劉品言IG

法國時尚戶外品牌AIGLE為慶祝170周年，於台北信義區香堤大道打造了滿溢法式綠意的快閃店，更特別邀請曾在法國留學2年的女星劉品言擔任活動嘉賓。才在釜山影展驚艷眾人、被稱為「國際巨星」的她，也利用這個稱號推薦大家品牌經典防水風衣，笑說「國際巨星也會遇到需要晴雨兩用風衣的時候」，大讚穿上就能自在地在雨中漫步。而將在金鐘獎擔任主持人的她也自曝現在不走刻意減肥的路線，但會努力把自己塞進服裝裡，呈現漂亮、優雅的樣子。

▲▼ 劉品言被封國際巨星！笑稱還是需要風衣。（圖／品牌提供、翻攝劉品言ＩＧ）

近年來以不少戲劇作品展現實力派演技的劉品言，近日行程滿檔，本月4日才因主演電影《莎莉》入圍第28屆釜山影展「亞洲之窗」單元，驚喜現身釜山，以一襲黑色魚尾貼身體服踏上紅毯，優雅大氣的風範被讚是「國際巨星」，5日就回到台北力挺愛牌AIGLE快閃店，6日一早又要飛回釜山出席電影活動。超緊密行程讓她直呼自己也覺得很瘋狂，更笑說「把飛機當高鐵在坐！」

被問到第一次參加釜山影展的心情，除了興奮，她也謙虛表示「很謝謝大家的疼愛，可以很常跟大家見面」，但也對工作團隊有點抱歉「他們比較辛苦，但我自己飛起來滿有熱情的，可以繼續累積我的航空哩程數」。

▲▼ 劉品言被封國際巨星！笑稱還是需要風衣。（圖／品牌提供、翻攝劉品言ＩＧ）

而活動現場身穿經典Gore-tex防水風衣再搭配上手工製法國膠靴的她，笑稱自己今天造型一樣是走「國際巨星風」，「國際巨星也是有需要穿晴雨兩用風衣、膠靴和會遇到雨天的時候」。

她透露自己在法國留學時發現法國人愛自由，可能覺得拿傘比較拘束，下雨時很少撐傘都穿風衣，讓她也深受影響，加上自己常常掉傘，乾脆不撐傘，穿著風衣更適合在雨中漫步，因此幾乎每天都穿著經典防水風衣，不但可以遮風擋雨，又很優雅。

▲▼ 劉品言被封國際巨星！笑稱還是需要風衣。（圖／品牌提供、翻攝劉品言ＩＧ）

即將在金鐘獎節目類頒獎典禮和陳亞蘭一同擔任主持人的她，被問到金鐘戰袍的準備進度，她笑說自己通常把這個部分交給造型師煩惱，但最近也很認真的在社群上找一些喜歡的造型，瘋狂tag團隊人員讓大家看一下。至於大家好奇的尺度，她表示自己每一次的造型穿搭都不一定是為了配合春夏秋冬，或是考慮露不露，「因為像我這樣的身形要找到好看的衣服，就是要慎選，所以希望能挑選出一個最適合的。」她打趣說到，希望在典禮上自己可以做到漂亮、優雅，也期許自己不要出錯。

被問到是否要開始減肥、飲食控制，她表示自己現在不走刻意減肥的路線，但她也很喜歡呈現出來的身形是好看的或是適合服裝的，笑說「在我的造型師定好服裝之後，我會繼續努力把自己塞進去的」。

▲▼AIGLE快閃店。（圖／品牌提供）

▲▼AIGLE快閃店。（圖／品牌提供）

為慶祝成立170週年，並向經典致敬，AIGLE即日起至10/22在台北信義區香堤大道打造了滿溢法式綠意的快閃店。以全球形象概念店主題「ESCAPE」為設計理念，利用溫暖的大地色系為主色，融合城市與大自然元素，設置手工膠靴陳列的圓拱形木坊空間，並首度將真樹移至快閃店內，讓人有如置身於大自然中，同時也象徵品牌源源不活力及對於永續環保的承諾。

快閃店內除了陳列了經典防水透氣風衣等機能服飾及手工膠靴，更展覽全新膠靴MYRICA系列，以率性的馬術膠靴為靈感，搭配全新法式Logo，更能襯托女性知性魅力。

▲▼TOMMY HILFIGER 。（圖／品牌提供）

除了AIGLE，TOMMY HILFIGER也在臺北101舉辦秋季全新快閃店，先前更請到劉以豪以及Lulu 黃路梓茵站台，兩人時隔多年再次同台，一見面就大讚對方一樣帥氣美麗，這次受邀演繹品牌招牌格紋元素造型，Lulu 特別露出腰身展現姣好比例，劉以豪則點出最愛身上的開衫單品。 

▲▼TOMMY HILFIGER 。（圖／品牌提供）

TOMMY HILFIGER 2023 秋季快閃店，以戶外休閒元素、格紋融合紅白藍配色，以及 TH MONOGRAM 進行趣味重組，亮眼的配色以及吸睛的陳設裝置，自9月20日起於臺北101起跑，陸續將巡迴至臺南新光三越、臺中大遠百以及板橋大遠百。

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關鍵字：

AIGLE, 快閃店, 劉品言, 女星, 金鐘獎, 頒獎典禮

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