亮・珠寶／婚戒品牌搶占百億婚嫁商機　繩結鑽戒設計感取勝

▲點睛品PROMESSA以「永結同心」為主題設計婚嫁珠寶。（圖／點睛品提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

疫情後婚嫁商機蓬勃，且華人市場對於明年「龍寶寶」的期待，被封為「日本國民婚戒品牌」的婚禮珠寶品牌GINZA DIAMOND SHIRAISHI銀座白石調查，今年婚禮市場商機有望突破400億元，積極搶佔求婚戒與對戒市場，特別以日本祝賀意象的「あわじ結び」繩結為靈感設計婚戒；巧的是點睛品PROMESSA也以「永結同心」為主題創作「同心結」婚嫁珠寶，見證永恆愛情。





▲點睛品 PROMESSA「同心結」18K白金玫瑰金鑽石戒指，主石30分起約59,500元起。

點睛品PROMESSA將戀人永結同心的意象轉化為具象，以18K白金與玫瑰金創作出同心結戒指，鑲滿美鑽的白金化為立體緞帶於單邊繫成同心結造型，簡潔版不僅可作為婚戒，也在日常易於穿搭，更華麗的求婚戒版本是在同心結旁鑲嵌單顆主鑽，以設計感取勝，主鑽約從30分起；此外，品牌也推出同心結造型的項鍊、手環與耳環，可與求婚鑽戒配成套作為婚禮珠寶。





▲點睛品PROMESSA「同心結」18K白金玫瑰金雙色鑽石戒指，27,900元起。

對戒也有意義非凡的新作，點睛品PROMESSA推出外方內圓設計、象徵全角度愛情樣貌的「如一」18K白金與玫瑰金對戒，整體線條簡潔俐落，特別在方角鑲有閃耀美鑽吸睛。





▲點睛品 PROMESSA「如一」18K白金玫瑰金對戒，女戒16,500元起，男戒35,000元起。

進軍台灣市場6周年的日本品牌銀座白石，擅長將日本傳統文化融入設計之中，新款「Fortune Link 幸運の絆」鑽戒便是以祝賀之意「あわじ結び」繩結啟發，如繩結緊密相繫著4爪鑲嵌的主鑽，成就優雅耐看的求婚鑽戒；而結婚對界則由鉑金與玫瑰金打造，直線與曲線線條彼此交纏，形成視覺上的律動感，女戒的鉑金線條鑲有美鑽，更為閃耀。







▲銀座白石「Fortune Link 幸運の絆」訂婚戒指，戒台25,000元起，鑽石價格另計。（圖／銀座白石提供，以下同）





▲銀座白石「Fortune Link 幸運の絆」結婚對戒，女戒43,000元，男戒42,000元。