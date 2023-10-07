迪麗熱巴搶曬「DIOR新包」被問翻！細節感噴發、揹上瞬間生火

實習記者施至真／綜合報導

大陸女星迪麗熱巴近日造訪巴黎，參與DIOR舉辦的「J’adore真我香水展覽」，並換上品牌2024早春系列禮服，不少眼尖粉絲也注意到迪麗熱巴拎的Miss Dior全新包款，仙氣美照讓網友大讚。除了迪麗熱巴這顆同款美包，也加碼整理多位時尚藝名人爭相搶搭的2023秋冬包款。

▲迪麗熱巴造訪巴黎，參與DIOR J’adore真我香水展。（圖／DIOR提供）

迪麗熱巴此次配搭的「Miss Dior」全新包款，由品牌創意總監Maria Grazia Chiuri設計，為DIOR 2024早春的重點單品，包身以絲滑皮革製成，綴以Lady Dior經典的Cannage藤格紋縫線，及可拆卸的「D.I.O.R.」字母吊飾，為包款設計增添完美細緻度。

▲迪麗熱巴手拎的Miss Dior全新包款。（圖／翻攝微博＠Dear-迪丽热巴）

迪麗熱巴同款黑色Miss Dior包結合法式風情與實用性，內有兩層收納隔層，立體輪廓剪裁能增加使用空間；搭配呼應品牌logo的淡金色鍊帶，與包身自帶的提把設計，可手提、肩背或斜背，各種風格搭配這款包，都能輕鬆駕馭。

▲迪麗熱巴同款Miss Dior包。（圖／DIOR提供，下同）

▲白色Miss Dior仙氣十足。

Fendi C’mon包



今年秋冬不少女星紛紛曬出Fendi秋冬全新「C’mon包」！共推出中、小、迷你3種尺寸款式，包身圓潤柔美曲線與細微稜角相輔相成，搭上復古金色金屬「FF標誌」，精湛工藝引人目光。

▲Fendi C’mon包。（圖／Fendi提供）

除了不同尺寸的貼心設計，配色、材質也大不同，從經典黑白色到秋冬超夯「美拉德」咖啡、棕色系外，也分為經典老花布面，以及奢華感十足的鱷魚皮革材質，閃耀迷人光澤實在太欠買。

CELINE 米棕色TRIOMPHE CANVAS系列



CELINE出鏡率最高的TRIOMPHE CANVAS系列，推出全新「米棕色」印花元素！大面積的米棕色調為底色，結合米色經典凱旋門徽幟圖紋，不若灰色高冷，卻比米色更具層次感，呈現奶茶色系的溫暖高級感。

▲百搭款TEEN TRIOMPHE。（圖／CELINE提供，下同）

▲大容量Bucket Cuir Triomphe水桶包。

全新米棕色TRIOMPHE CANVAS印花系列，共有百搭的TEEN TRIOMPHE、實用Bucket Cuir Triomphe水桶包、率性俐落的AVA手袋，以及精巧的迷你型直式CABAS手袋。

▲腋下包首選AVA手袋。

▲實用與可愛兼具的迷你型直式CABAS手袋。