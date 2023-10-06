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搶國慶連假商機　板橋大遠百周年慶預購10／7開跑「搶先買」

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▲板橋大遠百周慶預購搶在雙十連假開跑，讓消費者先享折扣。（圖／記者蔡惠如攝）

▲板橋大遠百周慶預購搶在雙十連假開跑，讓消費者先享折扣。（圖／各百貨提供）

記者蔡惠如／綜合報導

疫後許多民眾出國旅遊，今年百貨周年慶關鍵字之一就是「搶先機」，板橋大遠百從周慶預購就端出回饋，10／7起推化妝品滿2,000元、國際精品消費滿1萬元就享回饋，大家電更有滿萬送千的高優惠比，要消費者國慶連假就能妝美美、背新包去打卡踩點。

▲板橋大遠百周慶預購搶在雙十連假開跑，讓消費者先享折扣。（圖／記者蔡惠如攝）

新北業績最高的百貨板橋大遠百，新增TUDOR、AESOP精品櫃以及TOM FORD、Helena Rubinstein、DRUNK ELEPHANT美妝準備迎接周年慶，為搶國慶連假商機，周慶預購從10／7連假第一天就開跑，化妝品9折起、內睡衣8折起、百貨服飾7折起優惠全部都買得到。

▲板橋大遠百周慶預購搶在雙十連假開跑，讓消費者先享折扣。（圖／記者蔡惠如攝）

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板橋大遠百10／7起化妝品、內睡衣單筆滿2,000元送200元抵用券；10／7至10／30化妝品、內睡衣單筆滿1萬元再加送200元抵用券、1F國際精品當日單筆滿1萬元送1,000元抵用券；10／7至11／7百貨服飾、名品當日累計滿5,000元送500元抵用券、大家電當日單筆滿1萬元送1,000元抵用券、保健器材5,000元送600元抵用券；TUDOR、麥森和B&O當日單筆滿1萬元送500元抵用券。

▲板橋大遠百周慶預購搶在雙十連假開跑，讓消費者先享折扣。（圖／記者蔡惠如攝）

▲蘭蔻 超未來肌因新客組，原價6,583元，板大周慶獨家價3,942元，限量30組。

10／7至11／7期間也與13間銀行加碼回饋，包括百貨服飾、名品單筆分6期刷6,000元加送200元、數位3C含APPLE、MUJI單筆分6期刷1萬元加送500元、1-2F國際精名品指定專櫃，當日累計滿10萬元，遠銀獨家加碼再加送2,000元。

板橋大遠百表示，在周年慶前也針對館內進行改裝，包括將部分7間美妝櫃位移至地下一樓，歐舒丹、KIEHL’S等都位移至過路人潮最多的餐飲、超市區域，其中KIEHL’S甚至還引進全台最大的KIEHL’S COFFEE HOUSE，明顯帶動業績成長40%至60%，而一樓則因應精品需求擴大10%面積，而全新的LADY M外帶櫃則會在11月中登場，今年周慶業績目標可望突破27.5億元，成長5%，全年業績上看115億元，比去年107億元成長7%。

▲板橋大遠百周慶預購搶在雙十連假開跑，讓消費者先享折扣。（圖／記者蔡惠如攝）

遠百營運長林彰豐表示，今年周慶挑戰比去年大，雖然人潮持續回流，但仍有民眾出國採買、預算縮減等因素，目前擁有精品的百貨賣場應仍會有不錯成長，高雄大遠百今年持續改裝，周年慶表現達標，今年應可達210億元，預估全台遠百周年慶業績可達135億元，比去年128億元稍成長，而今年全年目標則盡量拚600億元，比去年成長2位數。

▲信義新天地A8、宏匯廣場新櫃。（圖／各業者提供）

新莊宏匯廣場近期也在周年慶期間，10／29前百貨服飾全館當日累計滿3,000元送300元抵用券，國際名品、大家電、健康器材單筆滿1萬元送1,000元抵用券，指定3C單筆滿1萬元送500元抵用券， 10／12前各門檻再加碼贈200元服飾配件抵用券，還有會員消費單筆超過2,000元，再贈超萌卡通來店禮，包括造型洗衣袋、保溫提袋、摺疊傘等。

▲大葉高島屋、美麗華百樂園、宏匯廣場周年慶。（圖／各業者提供）

而即將迎來4天國慶連假，也推特定品牌1010限定價、買一送一等優惠商品，包括虎牌經典版杯蓋型保溫瓶，原價2,200元，特價1,010元；OUTDOOR SNOOPY聯名款背包三件組原價3,360元，特價1,010元；Betrise貝翠絲抗菌蓄熱暖冬被，售價3,980元，特價買一送一。會員在10／7至10／12期間單筆消費滿1,010元，再加贈100元電子抵用券。

關鍵字：

板橋大遠百, 周慶預購, 國慶連假, 宏匯廣場

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