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社畜必看！連假後「上班族厭世金句」　釋放收假症候群焦慮

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實習記者施至真／綜合報導

幸福連假咻一下～就過完了！還在思考究竟要請假賴床，還是準備回去工作嗎？今天在這就為大家蒐集各部職場劇的「上班族厭世金句」，句句道出上班族的真心話，讓你心有戚戚焉！

▲劇金句。（圖／翻攝ig）

▲上班族收假後心情好厭世。（圖／翻攝unsplash）

《我的出走日記》

「所有的人際關係就像是在工作，清醒的每個瞬間都是在勞動。」

「要聽他們講廢話還得跟著回，我到底要說什麼？光是思考這個，就覺得很費心力。」

「我偶爾也有心地善良的時候，就是發薪日，那一天我人還不錯，如果有錢，心地就會善良啊。」

「只要想像和你一起坐在這裡工作，就連這種糟糕的事也變得美好。」

Netflix韓劇《我的出走日記》寫實又療癒的劇情，搭上厭世台詞，讓許多「社畜們」深感共鳴，除了前半段的上班族厭世共鳴語錄外，後半段療癒細膩的台詞，也值得細細品味，甚至連「國民老公」孔劉，都是這齣劇的粉絲！

《今日宜加油》

「只要是有主管的聚餐都叫加班，每天下班後都要聚餐，跟加班有什麼區別。」

「我既想努力，但又不想我的人生只剩努力。」

「下班以後還聊工作，人見人煩。」

「打工人的快樂就在於，間歇性躊躇滿志，持續性準點下班。」

▲劇金句。（圖／翻攝ig）

▲陸劇《今日宜加油》職場金句連發。（圖／翻攝微博@今日宜加油）

由韓漫改編的大陸職場劇《今日宜加油》，以喜劇氛圍為主，劇情貼合現代人的生活，菜鳥需要經歷「職場潛規則」；遇到擺爛同事與職場老油條的應對進退，與同事的互動很能引起共鳴，社畜看了會超有感！

《我，要準時下班》

「對上班遲到那麼嚴格，為什麼對下班時間卻那麼隨便呢？」

「我想珍惜有人陪在身邊的生活，每天晚上工作結束後，兩個人可以邊吃飯，邊分享今天遇到的大小事。」

▲劇金句。（圖／翻攝ig）

▲吉高由理子在《我，要準時下班》中，飾演絕不加班的效率女王。（圖／翻攝modelpress.jp，下同）

「不要一心想著工作上，要學會享受生活、認識不同的人、拓寬自己的眼界，不斷累積類似的經驗，才能完成好自己的工作。」

「我不打算比現在更努力，我要準時下班，就是抱著這樣的決心才來這裡上班的。」

日劇《我，要準時下班》中，女主角為了堅持絕不加班原則，而成為「效率女王」，堅持做好份內事就準時下班的原則，想要準點就能閃離辦公室的人，必須重溫這部劇啊！

▲劇金句。（圖／翻攝ig）

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關鍵字：

金句, 上班族, 上班族厭世金句, 收假症候群, 社畜

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