確定了！新光三越DIAMOND TOWERS 10／7開門見客

▲新光三越東區DIAMOND TOWERS，以潮流、社交、美食、運動等元素吸引年輕多金的消費族群。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡惠如／綜合報導

對外試營運延宕多時的新光三越DIAMOND TOWERS，終於確定在國慶連假第一天10／7開門見客！喜歡高級香氛、美食與運動潮流的消費者，可在連假中找一天去逛逛東區新的「鑽石亮點」，除了有高檔餐廳，每一層樓的咖啡廳都有來頭，光在裡面休息就很潮了，以下4大亮點先做功課。對於進軍東區的新商場確定在10／7開放見客，新光三越仍僅低調回應：「DIAMOND TOWERS即將公開，敬請期待。」

▲散落在各樓層的咖啡廳與社交空間個個有來頭，興波咖啡、勺日、KafeＤ。（圖／記者李毓康攝）

DIAMOND TOWERS鄰近忠孝復興捷運站，交通便利，新光三越營業本部副總經理歐陽慧表示，DIAMOND TOWERS主打風格是精品生活、潮流運動元素，餐飲面積比例佔30%、名品為20%，是兩大主力，其他10%的香氛，則是結合品牌與選品的豐富選擇，3樓整層的潮流運動，則以特殊型態店、旗艦店走出新意，加上升級版的200坪美麗市場超市，推出8千項高端特級商品，以滿足對生活品味要求高的消費者。

▲空間角落呈現建築物的鑽石與採光特色。（圖／記者李毓康攝）

餐飲饕客

DIAMOND TOWERS較靠近忠孝復興捷運站、面積較小的二館，主要以高端餐飲為主，3樓進駐印度料理想想廚房打造的新品牌「夏花餐室」、初魚旗下頂級鐵板燒「li teppanyaki」、板前燒肉料理「燒肉中山」。

▲夏花餐室。（圖／記者李毓康攝）

夏花餐室以高級內裝搭配開放式廚房，加上挑高大落地窗採光，打造幽靜與充滿異國情調氛圍；li teppanyaki則以兩間限量包廂，採用法式裝潢打造精緻感；燒肉中山以大氣勢板前座位，強調舒適並有如小酒館般時髦的燒肉氛圍，3間客單價均介於2,500元至3,500元之間。

▲板前中山。（圖／記者李毓康攝）

4樓則由RAW前主廚黃以倫打造的「A」，以單層150坪挑高4米5的氣勢登場，設有「Alcoholiday香檳吧」24席，A用餐客席區30席，與6至8席的VIP包廂、4席的主廚餐桌，首季菜單以「Nature Sensation 自然而生：自我對話」為題，是近期討論度最高的Fine Dining餐廳。

▲RAW前主廚黃以倫打造的「A」。（圖／記者李毓康攝）

時髦運動風

新光三越看準年輕一代除消費精品之外，也喜愛混搭風格，採用潮流單品、有型運動服飾搭配精品，比起一身全是精品品牌更受他們青睞，DIAMOND TOWERS引進TRENDS、ARTIFACTS選物，以及BEAMS F、 Brilla per il gusto、International Gallery BEAMS 、 Demi-Luxe BEAMS 、 AK+1 共5支獨家首發支線品牌；潮流味MAISON KITSUNÉ 、 AAPE、 HARE、 DESCENTE等，另有全球最新店裝 NIKE SPORT 2.0 、NEW BALANCE、ASICS、 CONVERSE、 NEW ERA，讓民眾玩夠混搭。

頂級香氛控

香氛在疫情期間崛起的風潮，似乎沒有停下來的趨勢，部分民眾認為化妝可以選開架，香氛則無法妥協，DIAMOND TOWERS主打全台獨家香氛話題店，包括 「LOEWE PERFUMES」、潮流香氛選品店「10X」、法國的MATIERE PREMIERE，與獨特大膽的前衛時尚Maison Margiela Paris、紐約保養品牌「MALIN+GOETZ」，法國香氛Trudon香氛蠟燭工坊。

加上「迪奧香氛世家」提供高級訂製香氛、高級訂製Privé香水「G.ARMANI」、AESOP與主打居家香氛店型的JO MALONE LONDON，從身上擦到居家聞的都可以找到你喜歡的。

生活品味家

SOGO兩館旗下都有每年業績破億元的超市，意即該區周邊消費者針對居家食材等購買實力不容小覷，DIAMOND TOWERS推出自營美麗市場升級版進駐4樓，是首家導入高端精品級食材、融合傳統與現代的新型態美學裸食材市集。

超市主打明亮舒適的空間之外，還提供職人服務，提供包括原食專區、料理廚房、主題特區三大專區，連年產量僅千頭、神戶紅酒牛都能找到，每日鮮魚水產產地直送裸賣、日本進口高級水產及職人現做壽司、Fine Dining主廚御用歐洲食蔬、日本進口果物如鳥取新甘泉梨、麝香葡萄，以及台灣在地小農專區如台中東勢總統梨等，滿足嘴刁又注重健康的消費者。

而近期開幕的新店新商場「YES!LIFE裕隆城」，因中秋連假人氣爆棚，開店不到1小時周邊就湧現停車潮，每日入場人流均破5萬人次，指揮的義交人員筋疲力盡，周邊居民出現抱怨。裕隆城表示已啟動增加接駁車班次、提升載運量，也會針對雙十連假開啟一連串對應措施。

▲新店裕隆城開幕人潮，當天為平日，中午餐廳已經全滿、一位難求。（圖／記者蔡惠如攝）

裕隆城表示雙十連假新措施，包括將隨時啟動停車滿場分流機制，目前自費聘請25位義交人力，以及沿路安排10位以上指引人力，協助指引車輛至週邊公民營停車場與管控行車動線，大坪林捷運站至裕隆城也將沿途增設步行指引。

而除裕隆城停車場825席，再加上週邊替代停車場量能2200席，總數達3,000個以上汽車位，連假期間再開放靠寶中路和品牌路的預備停車場，預計增加50席以上汽車停車位。也建議民眾可善用裕隆城APP即時推播停車場滿場預報功能，在出門前能掌握現場車位情況，彈性選擇交通工具。

▲誠品書店人潮也滿滿。（圖／記者蔡惠如攝）

此外，裕隆城也觀察到中秋連假主要人車潮，主要出現在上午11時至14時，以及17時至20時間，約莫是用餐時段，建議民眾在尖峰時段，可使用大眾交通工具前往。