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NIKE鞋款超殺打5折！「雙十特惠限時開跑」Air Max、AJ1降價現省千元

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記者鮑璿安／台北報導

雙十國慶連假即將開始，運動品牌NIKE官網也展開快閃特惠活動，這波針對600多樣產品特價，包含人氣鞋款、運動內衣以及配件裝備等，是換季購物的好時機。舉例Air Jordan 1使用折扣碼後現省了1521元，而每日優惠品項，Nike Air Max SYSTM男鞋、Nike Air Max SYSTM男鞋更直接打5折。

▲NIKE 。（圖／品牌提供）

▲Air Jordan 1現省了1521元 。（圖／品牌提供）

此次特惠規則為任購 2 件商品以上，即可使用促銷代碼 「NIKETEN」再享特惠商品75 折優惠，效期為當地時間至 2023年 10月 10日 晚上23:59。不少屬於更屬於折上折，例如Air Jordan 1 低筒 SE從原價NT$3,800降至NT$3,039，可輸入折扣碼後來到NT$2,279的優惠價格。每日快閃促銷中，擁有1980 年代風格元素的Nike Air Max SYSTM男鞋則來到NT$1,449 新價格，此時入手相當有感。

▲NIKE。（圖／翻攝自官網）

▲Nike Air Max SYSTM男鞋打5折，NT$1,449 。（圖／品牌提供）

針對換季時刻，adidas剛於9月推出全新Z.N.E.系列，全新形象大使林柏宏示範熱門adidas Z.N.E.系列經典連帽外套，加深帽緣與高領設計提升包覆效果，藍綠套裝低調沉穩，連帽外套延續上一代的垂墜式肩部設計更顯俐落有型。

▲林柏宏 。（圖／品牌提供）

▲林柏宏示範adidas Z.N.E.系列經典連帽外套 。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

NIKE, 官網, 特價, 優惠, 官網, 運動

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