瑪黑家居開賣洗版王VEJA小白鞋　鞋款全面95折買起來

▲瑪黑家居跨界開設潮流快閃店試水溫，開賣法國國民小白鞋VEJA。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

歐美時尚圈、明星必備的法國國民小白鞋VEJA，曾被網友稱為IG洗版王，該品牌不玩噱頭廣告且沒有代言人，但英國皇室凱特王妃、艾瑪華生、孔曉振、宋仲基、Hani等名人全都穿上身，瑪黑家居今年秋冬網羅VEJA在台開賣，還為它開了獨家快閃店，開幕限時推全面95折優惠，10月底前快去買起來。

VEJA鞋側經典V型字樣且百搭不退流行的設計，廣受全世界白鞋控喜愛，瑪黑以潮流選物店概念，將家居商品延伸到潮流單品的快閃店近期開幕，以VEJA做帶路雞推秋冬新款與獨家引進的4款新色鞋款，吸引消費者目光，除VEJA之外還有紐約優雅編織包Bembien、輕奢珠寶AdornMonde等超過 10個潮流配飾品牌。

快閃店精選VEJA最受歡迎鞋款系列，包含經典的Campo、出鏡率最高的Esplar系列，休閒個性的 WATA II帆布款、以籃球鞋為靈感的 V-10、V-12 系列，以及具有運動休閒風格VENTURI系列等一應俱全。VEJA特色在於使用寶特瓶回收再製及可分解帆布製成，鞋底則採用亞馬遜河流域的天然橡膠，整雙鞋都堅持對環境友善、充滿環保意識的風格受名人親睞。

業者表示，10／6至10／31快閃店開幕期間，VEJA鞋款全面95折優惠，10／6至10／10開幕首五日，任選兩雙送Jimmy Lion四件組禮盒；購買VEJA任一雙即送限定購物袋。

Dyson推出Zone空氣清淨降噪耳機在台開賣，為該品牌首次進軍音響領域的相關作品，為了讓更多消費者可親身體驗，品牌於10／10前在台北新光三越A11打造期間限定「Dyson Zone音域探索體驗店」，讓消費者可戴上耳機進行沉浸體驗。

該體驗店設置五大展示體驗區，包括「爆炸機解構區」深入了解耳機內部零件架構、「淨化演示區」透過視覺與嗅覺感受空氣偵測淨化功能、「耳機我最型區」可依照個人頭型配戴出絕佳風采、「音質視聽區」能享受沉浸式聆聽，最後「拍照凍結區」則可讓體驗者在宛如聲波般上下震動的背景前配戴Dyson Zone拍照打卡。

此外10／8請來《Ozone》現身體驗店現場，擔任一日店長與粉絲們互動，民眾只要於體驗店戴上Dyson Zone完成音樂節奏遊戲，即可獲得小禮物，現場單筆消費Dyson Zone可獲得價值3,000元的限量多功能收納包，再享產品現折5,000元優惠。