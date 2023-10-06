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Lisa自揭瘋馬秀露臀火辣照　X字遮點透視內衣粉絲買得到

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▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa登上巴黎瘋馬秀完成5場表演，她親自分享表演造型。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女子天團BLACKPINK成員Lisa 9月底登上以性感表演著稱的巴黎瘋馬秀引起震撼，3天完成5場表演，她脫衣演出但沒上空，依然引來不少網友批評，不過她不受影響，大方在IG揭露表演時的穿搭，當中一套僅以X字布料遮重點部位的內衣又露蜜桃臀的造型，火辣指數破表。

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa穿法國高端內衣品牌LIVY與瘋馬秀聯名內衣上陣，重點部位僅以X字形布料遮掩。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

Lisa在瘋馬秀中有多套性感裝扮，包括頭戴彩色假髮搭配金鍊黑蝴蝶bra、珠鍊設計秀服，以及扮演上班族的襯衫黑裙造型等，被粉絲指認出的黑色內衣品牌為法國高端品牌LIVY，特色是每一款內衣都在巴黎工坊手工製作而成，隨後一一編號並限量發行，在著名的拉法葉百貨可買得到，而Lisa表演時所穿的透膚內衣僅以少到不能再少的X字布料遮點，此款式出自LIVY與瘋馬秀聯名系列，共有20款性感內衣可供選擇。

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa在瘋馬秀中的上班族扮相。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa頭戴藍色假髮搭配金鍊黑色蝴蝶結bra的造型。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

除了身穿讓人臉紅心跳的透視內衣上陣，Lisa也大方露出蜜桃臀表演，顯然對於自己的身材與表演極具信心，結束引發爭議的瘋馬秀後，她仍意猶未盡，感謝大家給她機會在此表演，未來任何時刻有缺人都可以打給她。

▲▼Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa頭戴粉紅色假髮，身穿大露美背的黑裝。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa在瘋馬秀大秀完美身材。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

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關鍵字：

Lisa, 瘋馬秀

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