林莉13套當代公主婚紗！　英國女王靈感花瓣荷葉、童話禮服搬進現實

記者鮑璿安／台北報導

以婚紗滿足女人一生的公主夢，婚紗品牌LinLi Boutique全新頂級訂製禮服名為「Royal Highness公主系列」，耗時8個月打造出13套經典款式，不僅向傳奇女性英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）、黛安娜王妃等人致敬。公主們更從童話故事中走出，以《仙履奇緣》宮廷風圖騰禮服美得令人屏息。





▲當中製作難度最高、造價也最昂貴的「Elizabeth」款式 。（圖／品牌提供）

▲名為「Diana」的全緞面白紗則象徵黛安娜王妃的純潔特質 。（圖／品牌提供）

當中製作難度最高、造價也最昂貴的「Elizabeth」款式，是品牌創辦人林莉為向伊莉莎白二世女王致敬，以手工縫製的花朵搭配全套裸縫，賦予夢幻廓形，用以長條荷葉盤繞上裙身，猶如被定格的浪花。名為「Diana」的全緞面白紗則象徵黛安娜王妃的純潔特質，特色是馬甲硬挺切線結合蓬蓬袖，立體剪裁多了率性氛圍，結合裸縫霧白透亮的珠片點綴，背後拖紗更是可拆式，穿著感受新穎。

▲《美女與野獸》貝兒、《仙履奇緣》仙度瑞拉為靈感的禮服。（圖／品牌提供）

童話公主亦是品牌的靈感泉源，《冰雪奇緣》安娜與艾爾莎、《美女與野獸》貝兒、《仙履奇緣》仙度瑞拉等人物堅韌不拔、如夢似幻的特性都被一一體現於禮服設計，貝兒標誌性的鵝黃色被挹注在深淺不一的蓬鬆裙身中，堆疊出輕盈感受；擁有宮廷風圖騰蕾絲拼接羽毛花的仙度瑞拉禮服，讓整體多了變化性。





▲泰勒絲（Taylor Swift）穿Nicole + Felicia禮服登上洛杉磯場演唱會 。（圖／CFP）

▲幕後設計過程公開 。（圖／品牌提供）

台灣禮服在國際舞台發光，天后泰勒絲在巡演《The Eras》中就曾穿著過一套夢幻水藍色刺繡禮服，來自台灣的高級訂製服品牌Nicole + Felicia為她量身打造，創作手稿與細節也進一步釋出，禮服有著上緊下寬的公主裙廓形，用以交叉綁帶設計遊走頸部曲線，加入了品牌擅長的立體刺繡細節，將閃片串起注入生命力，如細小花瓣勻稱綻放在裙襬之上，結合氣勢與美艷於一體，在舞台投射下光芒四射。