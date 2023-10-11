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記錄每天的心情！2024手帳日曆質感推薦　手寫燙金、暖心語錄通通有

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實習記者劉于禎／綜合報導

近幾年，大家常用社交媒體來記錄生活，但打字遠不如手寫來得有溫度，即將步入年末，新的一年象徵新的開始，2024年試著用手帳將自己的心情記錄成冊，隨喜好書寫塗鴉、貼貼紙，打造自己的獨家記憶，一起來看看以下幾款特別有質感的手帳、日曆，同場加碼特色貼紙及電子手帳。

2024 3D 立體紙雕地球日曆

既是日曆也是地球儀，讓你每天帶著期待的心情，在撕下的那片日曆上，用簡單的幾句文字來記錄一天的心情，日復一日，地球的樣子漸漸展露出來，一年後，所寫下的一切就化成一個專屬於你的世界，這個結合實用性、藝術性和情感價值的日曆，如果你喜歡記錄生活、熱愛探索地球的浪漫、喜愛欣賞藝術和感受節日氛圍，那這款日曆一定非常適合你。

▲▼手帳、日曆。（圖／pinkoi）

▲2024 3D 立體紙雕地球日曆。（圖／PINKOI，下同）

2024 煦暖曆 | 語錄日曆

人們常常會用語錄來療癒心靈、啟發靈感和創造共鳴等，而這款日曆裡的每一頁都有一句語錄，還包含月份日期、每日宜忌或生活指南，除了讓你獲取一整天的資訊，更能提供你情感上的支持，是一款語錄控絕對不能錯過的日曆。

▲▼唯美手帳、日曆。（圖／pinkoi）

2024手帳本・Writing is to taste the life twice

不會排版又想嘗試用手帳記錄生活的人有福了，這款手帳真的超貼心，一共有四個模板，每季更換，讓你整年都能保持書寫熱忱，除此之外，它也有月份主題頁，用一段句子開啟每月新篇章，還有其他有趣的頁面讓你一整年都不無聊。

▲▼唯美手帳、日曆。（圖／pinkoi）

▲▼唯美手帳、日曆。（圖／pinkoi）

德國燈塔筆記本

文青必備筆記本！這款筆記本一看就超有質感，硬殼封面可以客製化燙金文字，這本手帳的意義由你來賦予，內頁是空白網格可以根據自己的喜好編輯排版，另外也貼心的附了目錄表、未來規劃表方便有條理的組織生活，還有小編覺得最好用的功能是，它在封底有個口袋，可以收納電影票、收據等生活足跡，讓你的一切都能得到保存。

手帳貼紙

說到手帳必不可少的就是點綴並具療癒的貼紙，可以根據自己的喜好將可愛、有質感甚至是搞怪的圖案貼在手帳上，打造獨一無二的風格，讓每天都成為特別的一天。

▲手帳貼紙 。（圖／PINKOI）

▲▼唯美手帳、日曆。（圖／pinkoi）

加碼推薦電子版手帳

除了紙本手帳之外，現代人也很常隨身攜帶平板來辦公、追劇，因此許多品牌也推出了電子版手帳，使用專用的APP，再購買自己喜愛的模板就能將平板變身為手帳，既環保又便利。

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關鍵字：

手帳, 貼紙, 電子手帳, 日曆, 語錄, 日記, 2024手帳

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