記錄每天的心情！2024手帳日曆質感推薦　手寫燙金、暖心語錄通通有

實習記者劉于禎/綜合報導

近幾年,大家常用社交媒體來記錄生活,但打字遠不如手寫來得有溫度,即將步入年末,新的一年象徵新的開始,2024年試著用手帳將自己的心情記錄成冊,隨喜好書寫塗鴉、貼貼紙,打造自己的獨家記憶,一起來看看以下幾款特別有質感的手帳、日曆,同場加碼特色貼紙及電子手帳。

2024 3D 立體紙雕地球日曆

既是日曆也是地球儀,讓你每天帶著期待的心情,在撕下的那片日曆上,用簡單的幾句文字來記錄一天的心情,日復一日,地球的樣子漸漸展露出來,一年後,所寫下的一切就化成一個專屬於你的世界,這個結合實用性、藝術性和情感價值的日曆,如果你喜歡記錄生活、熱愛探索地球的浪漫、喜愛欣賞藝術和感受節日氛圍,那這款日曆一定非常適合你。

▲2024 3D 立體紙雕地球日曆。(圖/PINKOI,下同)

2024 煦暖曆 | 語錄日曆

人們常常會用語錄來療癒心靈、啟發靈感和創造共鳴等,而這款日曆裡的每一頁都有一句語錄,還包含月份日期、每日宜忌或生活指南,除了讓你獲取一整天的資訊,更能提供你情感上的支持,是一款語錄控絕對不能錯過的日曆。

2024手帳本・Writing is to taste the life twice

不會排版又想嘗試用手帳記錄生活的人有福了,這款手帳真的超貼心,一共有四個模板,每季更換,讓你整年都能保持書寫熱忱,除此之外,它也有月份主題頁,用一段句子開啟每月新篇章,還有其他有趣的頁面讓你一整年都不無聊。

德國燈塔筆記本

文青必備筆記本!這款筆記本一看就超有質感,硬殼封面可以客製化燙金文字,這本手帳的意義由你來賦予,內頁是空白網格可以根據自己的喜好編輯排版,另外也貼心的附了目錄表、未來規劃表方便有條理的組織生活,還有小編覺得最好用的功能是,它在封底有個口袋,可以收納電影票、收據等生活足跡,讓你的一切都能得到保存。

手帳貼紙

說到手帳必不可少的就是點綴並具療癒的貼紙,可以根據自己的喜好將可愛、有質感甚至是搞怪的圖案貼在手帳上,打造獨一無二的風格,讓每天都成為特別的一天。

加碼推薦電子版手帳

除了紙本手帳之外,現代人也很常隨身攜帶平板來辦公、追劇,因此許多品牌也推出了電子版手帳,使用專用的APP,再購買自己喜愛的模板就能將平板變身為手帳,既環保又便利。