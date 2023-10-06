羅志祥攬成龍亮近3500萬名錶　遭網酸「兩犯錯男人互相理解」

▲羅志祥（左）開心攬著成龍，手腕上的RICHARD MILLE RM 38-02陀飛輪腕錶很醒目。（圖／翻攝showlo IG）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶RICHARD MILLE位於新加坡烏節路的St. Martin全新概念旗艦開幕，品牌忠實粉絲羅志祥受邀參觀，並與品牌摯友成龍相見歡，羅志祥開心說：「左盼右盼，終於盼到我的成龍大哥啦，超久沒見，一見面我們就開始鬥嘴打鬧真的好開心，大哥還是一樣健康、活力滿滿。」並熱情攬著成龍，也亮出他所戴的全球限量50只、要價約34,970,000元的RM 38-02 BUBBA WATSON陀飛輪腕錶。





▲羅志祥到新加坡參加RICHARD MILLE St. Martin全新概念旗艦店開幕活動。（圖／翻攝showlo IG）

兩位大明星難得同框，立刻引來大批網友關注，由於羅志祥在此合照中顯得下巴極尖，被網友懷疑修圖過頭，也有人認為現場光讓兩人看起來像蠟像，還有不少網友翻出成龍外遇、羅志祥與前女友周揚青交往中劈腿舊帳，戲稱「兩人都犯過男人會犯的錯，互相理解」。





▲RICHARD MILLE與高球名將Bubba Watson共同開發的第三款陀飛輪錶RM 38-02限量50只，約34,970,000元。（圖／RICHARD MILLE提供）

雖然網友對羅志祥與成龍合體有不少解讀，但羅志祥還是很享受在RICHARD MILLE開幕活動中，聆聽技術人員分享腕錶如何從0到有的製作過程，他當天所戴的RM 38-02 BUBBA WATSON陀飛輪腕錶，是品牌與高爾夫球名將Bubba Watson共同開發的第3款陀飛輪錶，能承受球員揮桿急停或劇烈加速所帶來的壓力，而且結合Bubba的幸運色粉紅色，非常搶眼；羅志祥收藏千萬級名錶外，也是愛馬仕（Hermès）大戶，日前透過愛犬Yuki的視角，揭露總值破千萬元的「愛馬仕（Hermès）牆」，至少25款各種顏色的愛馬仕包整齊排列，當中包括許多收藏家的夢幻款式喜馬拉雅包。





▲羅志祥愛犬Yuki躺在廁所門口等他，揭露總值破千萬的愛馬仕牆。（圖／翻攝yuki_2020_10_10 IG）