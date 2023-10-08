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全塞進行李！旅遊必備療癒5單品　足貼一秒舒緩、這單品清爽度破表

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實習記者施至真／綜合報導

連假旅遊令人期待，準備行李更是一門大學問，除了個人藥妝保養品、3C產品外，這幾樣實用舒壓的生活小物，無論出國還是國內旅遊，都能讓幫助你更放鬆享受旅遊時光，別擔心行李超重，現在就收進行李箱！

▲旅行療癒小物。（圖／翻攝unsplash）

▲旅行必備療癒小物。（圖／翻攝unsplash）

＃足貼

旅遊無可避免大量的走路逛街，常常在一天的行程結束後，感到腳痠痛腫脹。為了快速恢復活力，建議回到旅店後，就趕快貼上熱呼呼的足貼，舒緩一整天的疲勞，隔天才能繼續精力充沛的遊玩。

＃旅行洗沐組合

現在住宿基本上都會提供盥洗用品，但皮膚敏感、頭髮乾燥的朋友，切記要自己帶上習慣的旅行洗沐產品，才能避免使用不習慣的困擾；用自己習慣的氣味和質地，也能更有效地放鬆。

＃蒸氣眼罩

還在因為睡眠時間不夠，而擔心水腫泡泡眼嗎，快敷上蒸氣眼罩吧！小巧輕薄很方便攜帶，在促進血液循環的同時，能舒緩眼部疲勞和淡化黑眼圈，再累都要記得敷上一片，隔天拍照才能擁有水亮大眼。

＃保濕噴霧

旅遊日照時間長，加上旅店空調較冷，皮膚容易敏感，帶上一罐小罐的保濕噴霧，不只能舒緩乾敏情況，隨時幫肌膚補水，在化妝後或補妝時隨手噴一下，也能防止脫妝。

＃滾珠式腋下體香劑

出去玩流汗在所難免，除了找時間沖洗、擦乾汗水，使用滾珠式腋下體香劑，一秒清爽度破表，也能減少和遮蓋令人不愉快的異味。小小一瓶帶在身上很方便，拿出來使用也不用怕尷尬！

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關鍵字：

旅行, 療癒, 旅行用品, 療癒小物, 舒壓, 放鬆好物

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