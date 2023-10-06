雙馬、海棠花圖案潮翻！Nigo操刀KENZO X LEVI’S　從丹寧褲到T恤毫無冷場

記者鮑璿安／台北報導

日本潮流大神Nigo 2021年開啟執掌KENZO之路，以自身街頭風格締造嶄新設計，如今終於在2023秋季系列迎來重磅聯名KENZO X LEVI’S膠囊系列，帶來高實穿性的T恤、丹寧褲、牛仔夾克等品項，深深貫徹雙方品牌DNA以及以印花特點，標誌性的Boke海棠花圖案、雙馬logo填滿時髦人士衣櫥。

▲KENZO 創辦人高田賢三先生與Nigo都是丹寧愛好者，成為KENZO X LEVI’S膠囊系列合作契機。（圖／品牌提供）



作為Nigo為KENZO打造的首次跨品牌合作，將巴黎時裝屋與美式風格服飾的文化傳統完美融合，之所以與LEVI’S聯手，原因之一是創始人高田賢三先生對丹寧的熱愛，在1986年開闢KENZO JEANS產品線，Nigo本人更收藏過LEVI STRAUSS & CO.公司為牛仔和礦工設計的工裝原件。

▲西部式牛仔流蘇夾克。（圖／品牌提供）





▲KENZO X LEVI'S系列服飾，（左起）紅色30'S口袋短袖上衣 $5,800 ；緞面外套 $21,800；石洗藍玫瑰丹寧西裝外套 $32,800；水洗藍丹寧吊帶褲 $21,800 。（圖／品牌提供）

本系列包括20多款服裝及配飾，主要採用KAIHARA高級日本牛仔布製作，為體現聯名價值，圖騰元素將Levi Strauss & Co. 公司經典的雙馬logo(Two Horse Pull)與KENZO logo結合，而Levi’s® 金屬扣環也印有KENZO標誌性的Boke海棠花圖案，反映出不朽的美式精神。不免俗從品牌檔案庫中汲取靈感，靈感來自80年代 KENZO JUNGLE系列的復古風，標誌性的牛仔夾克帶有可拆卸人造毛領、西部式牛仔流蘇夾克，打破寧靜氣息。而中性風格的Levi’s® 501® Jeans，以日本手工做舊處理呈現，另一款深色水洗牛仔褲，源自1933年的原版Levi’s® 501® Jeans皮革吊帶牛仔褲，都是丹寧控的寶藏單品。

▲Canada Goose x Rokh x Matt McCormick話題聯名 。（圖／品牌提供）

▲長版廓形風衣搭配可調節式肩帶、結構感折疊衣領，備有多個鈕扣 。（圖／品牌提供）

另一個備受矚目的話題聯名，機能服品牌Canada Goose秋冬首發三方聯名合作企劃Canada Goose x Rokh x Matt McCormick，不僅找來師承Phoebe Philo 的韓新銳設計師Rok Hwang挹注簡潔美學，更融入Matt McCormick招牌西部美式自由奔放的風格，系列8款單品體現機能時尚新風貌，聯名話題炒到最高點。主打的長版廓形風衣擁有工裝剪裁，配有可調節式肩帶、結構感折疊衣領，更以Rokh拿手的解構方式，多個鈕扣保有通風透氣以及保暖性能。此外，脫下外套之後則徹底顛覆極簡廓形，內襯印上Matt McCormick招牌牛仔競技素描圖樣，具有收藏價值。