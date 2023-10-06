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《好事成雙》10金句：婚姻不是解決問題的方法，本身就是一個又一個問題

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記者鮑璿安／台北報導

都市女性勵志情感劇《好事成雙》改編自小說《雙喜》，由張小斐、黃曉明、張嘉倪、李澤鋒領銜主演，劇情講述曾是高材生的「林雙」，婚後成為全職媽媽卻遭遇老公背叛，離婚在即，爲了爭奪女兒的撫養權，林雙重返職場開始自己人生的故事。當中不少現實的金句台詞更引發熱議，一起來看看！

▲好事成雙 。（圖／翻攝自好事成雙微博）

▲都市女性勵志情感劇《好事成雙》當中台詞引發共鳴 。（圖／翻攝自好事成雙微博，以下同）

1.除去一灘狗血、滿地雞毛，對於婚姻我其實有件事一直都弄錯了，婚姻不是雪中送炭，沒有一個人可以把人生的全部籌碼壓在另一個人身上，沒有人可以永遠把婚姻當成避風港。

2.婚姻並不是解決問題的方法，它本身就是一個又一個問題，婚姻應當是錦上添花，解決一切問題的方法，從來就只有我們自己。

3.尊嚴比物質更重要，所謂的富養，應該是讓她意識到，她值得最好的，金錢、禮物、愛情都不如她本人高貴。

▲好事成雙 。（圖／翻攝自好事成雙微博）

4. 所謂尊嚴，不是用博大的胸懷去對生活委曲求全，而是當你掙扎在生活骯髒縫隙的時候，有能力抗爭，有能力自救。

5.世界上沒有捷徑，無論是愛情還是生活，只有靠自己，才能得到你想要的。

6.兩個人的關係，不是只靠最初的愛意就可以經久不衰，婚姻需要的是兩個人一起成長，共同經營，不論是家庭主婦還是事業女性，如果兩個人的價值觀出現偏差，步調不一致，是註定走不長遠的。

▲好事成雙 。（圖／翻攝自好事成雙微博）

7.人與人的關係中，最牢不可破的可能就是父母與子女，因為無法選擇所以有恃無恐，即便如此有時也難逃漸行漸遠的命運，我常常想是從什麼時候起，我開始對爸媽報喜不報憂的，也許是從我一意孤行要走入這段婚姻的那一刻，也許是從我無法面對自己失敗的那一天起。

8. 臉面姿態再好看又有什麼用啊，摔倒的人，沒有人會看你的姿態。

9.我多麼想相信一切付出都是值得的，可是這些話我就算對旁人說上無數次也無法騙過自己，我後悔了，但是後悔不代表認輸。

10. 婚姻都不要了，我還要戒指幹什麼，還不如還點錢落個開心。

▲好事成雙 。（圖／翻攝自好事成雙微博）

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關鍵字：

好事成雙, 台詞, 陸劇

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