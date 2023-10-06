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賈靜雯生日收近16萬大禮　RIMOWA X Tiffany珠寶箱藏寶貝

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▲▼ 賈靜雯 。（圖／翻攝臉書）

▲賈靜雯生日前夕開心收到生日禮物RIMOWA x Tiffany & Co.限量聯名系列珠寶收納箱，159,300元。（圖／翻攝賈靜雯臉書）

記者陳雅韻／台北報導

女星賈靜雯明（7日）將度過49歲生日，生日前夕她收到大禮，是要價159,300元的RIMOWA x Tiffany & Co.限量聯名系列珠寶收納箱，她斜倚在珠寶箱上露出微笑，很滿意此質感設計，打開3層收納空間全是迷人的Tiffany Blue色調，她整齊收納珠寶收藏，認為無論居家或出門在外，珍貴的物品都能擁有貼心的守護了。

▲▼ 賈靜雯 。（圖／翻攝臉書）

▲RIMOWA x Tiffany & Co.限量聯名系列珠寶收納箱採用獨特「Rock Cut」工藝，於鋁鎂合金箱上呈現鑽石切面圖案。

▲▼ 賈靜雯 。（圖／翻攝臉書）
▲RIMOWA x Tiffany & Co.限量聯名系列珠寶收納箱內部皆為Tiffany Blue色調。

賈靜雯的生日禮物RIMOWA x Tiffany & Co.限量聯名系列珠寶收納箱，是近期時尚圈熱門新品，採用獨特「Rock Cut」工藝，於RIMOWA標誌性溝槽設計的鋁鎂合金材質箱上，以鋁刷工藝呈現鑽石切面圖案，細看還可看到標誌性的T形圖案，而Tiffany Blue色調的內部為3層設計，開啟後內蓋為一面鏡子，最上層是採用密封隔層的托盤，中層的托盤附有特製皮環可存放項鍊與手鍊；底層則是較大尺寸的3格設計，讓賈靜雯迫不及待示範完美收納。

▲▼ 賈靜雯 。（圖／翻攝臉書）

▲賈靜雯日前受LV之邀到巴黎欣賞2024春夏大秀。（圖／翻攝賈靜雯臉書 ）

賈靜雯不僅受珠寶品牌青睞，也是時尚品牌寵兒，日前受LV（Louis Vuitton，路易威登）之邀快閃巴黎，欣賞2024春夏大秀，她現身秀場時穿162,000元幾何封尖領連身裙搭60,500元Shake短靴，拎242,000元黑色手提包，俏麗模樣贏得粉絲讚賞。

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關鍵字：

賈靜雯, LV, Louis Vuitton, 路易威登, Tiffany, RIMOWA

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