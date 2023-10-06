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蘭蔻攜手羅浮宮推出最美跨界聯名、后變身粉嫩瓶身好少女

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記者曾怡嘉／台北報導

聯名美妝外型比設計也比話題，蘭蔻與羅浮宮推出聯名彩妝，以羅浮宮內的女神為創作靈感，后也和新銳設計師合作，推出全新包裝的重生秘帖，粉嫩瓶身讓人眼睛一亮。

▲▼美妝跨界聯名。（圖／品牌提供）

▲羅浮宮聯名唇膏設計處處是細節。LANCOME 絕對完美唇膏-絲絨霧感（羅浮宮限定版），#196，1,480元。

蘭蔻與羅浮宮強強聯手，推出限量聯名系列，以其中六件精緻的雕塑作為靈感，科琳娜、狩獵女神黛安娜、被蠍子咬的仙女、回音女神寧芙、健康女神希吉亞和赫馬佛洛狄忒斯，重新詮釋當代美感。

▲▼美妝跨界聯名。（圖／品牌提供）

▲LANCOME 羅浮宮聯名系列 限定眼頰彩盤，2,980元。

羅浮宮聯名系列限定眼頰彩盤，打造有如黎塞留庭院的色彩調色盤，結合了高光和四個獨特的眼影色調，靈感來自羅浮宮著名的黎塞留庭院。絕對完美唇膏-絲絨霧感 (羅浮宮聯名限定版)，一共推出四個獨特的色調，每支色調的背後都擁有著一位女性神祉的故事。蘭蔻最經典的明星商品小黑瓶(羅浮宮聯名限定版)，則由健康女神希吉亞來呈現。

▲▼美妝跨界聯名。（圖／品牌提供）

▲后 重生秘帖．粉漾時光限定版。

韓系品牌后每年以韓國獨有宮廷藝術與文化為主題推出限定包裝的重生秘帖，今年推出第14版，以Art of Whoo為宗旨，攜手韓國新銳設計師MINJUKIM，利用獨特的花卉圖騰以及蘊含藝術想象力的色彩，以現代方式重新詮釋，融入韓國傳統意象的設計，將當代藝術與當代美肌聖品完美結合。

關鍵字：

聯名, 跨界, 瓶身, 限定

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