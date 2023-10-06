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營養師曝「早餐3大地雷」快避開！推薦組合超商就買得到

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▲▼ 營養師曝「早餐3大地雷」快避開 。（圖／達至示意圖）

▲營養師提醒有3種早餐地雷食物要避開，正確吃早餐更能開啟每日活力。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖

你每天都有在吃早餐嗎？你的早餐總是隨便吃吃嗎？別再忽略早餐的重要性，想要吃得健康、補充身體需要的正確營養，可以從早餐簡單做起。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）表示，正確吃早餐能夠開啟一日的活力開關，尤其需要上班、上課的上班族和學生們更需要關注早餐該怎麼吃。他不僅指出常見的3大早餐地雷，提醒大家要避開NG吃法，他也分享在超商就能買到的早餐推薦組合，讓你輕鬆吃到健康早餐。

▲▼ 營養師曝「早餐3大地雷」快避開 。（圖／達至示意圖）

首先蕭瑋霖指出常見的早餐地雷包含以下3種：

NG 1：只吃澱粉

很多人早餐只吃碳水化合物，常見的做法就是前一天買麵包、吐司，或一大早趕上班上課，就到超商隨手買個麵包吃。這樣通常熱量偏高，也容易造成飢餓感惡性循環。

NG 2：吃炸物、加工品

有些人早餐會吃雞塊、熱狗等油炸物、加工肉品，但這類型食物通常熱量高，鈉含量也特別高，要盡量避免。

▲▼ 營養師曝「早餐3大地雷」快避開 。（圖／達至示意圖）

NG 3：甜食＋飲料當早餐

很多人認為早餐吃甜食很精緻，可能吃片蛋糕配個飲料或咖啡，但是甜食通常就是空熱量，且對血糖影響大，營養師建議要盡量避免單純吃甜食當早餐。

早餐組合推薦有3個部分，從主食碳水、蛋白質和飲品都能搭配上。

＃碳水化合物選複合性食物

首先主食碳水化合物建議以全穀雜糧為主，可選擇複合性食物，有澱粉又有肉的，像是雞肉御飯糰、豬肉漢堡、鮪魚三明治、貝果堡等，會比單純的碳水化合物來的好。

▲▼ 營養師曝「早餐3大地雷」快避開 。（圖／達至示意圖）

＃建議可額外補充的2類食物

1.可選1顆雞蛋，增加整體蛋白質攝取。

2.水果1拳頭，增加膳食纖維攝取。

＃飲品選擇

飲品建議以蛋白質飲品為主，像是牛奶、豆漿可補充鈣質及蛋白質。

►戒掉就能瘦！營養師曝「比油還容易發胖」的3種食物

►老是瘦不了？營養師曝12條「減肥基本原則」：空腹別吃甜食

 

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關鍵字：

早餐, 健康, 地雷, NG, 吃法, 組合, 食物, 秘訣, 飲食, 營養師

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