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「控制狂星座」排行Top 5 摩羯愛你就是24小時都在嫌棄你

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▲▼「控制狂星座」排行Top 5。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

控制狂情人讓人不敢領教。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

人家都說被愛是幸福，但若是遇到控制慾強的另一半，什麼都要干涉，當愛消耗盡了真的就挺折磨的，像是天蠍就是每分每秒都要見到你，不順從金牛，金牛就會給你臉色看，盤點控制狂星座Top 5，看看誰上榜了？

#第5名 處女座

處女座希望你能按照他的方式做事，若是偏離他認為的安全軌道，就會碎碎念個沒完，有時候更愛用高道德高度來譴責你，雖然他口口聲聲說是為你好，但真讓人感到精神壓力挺大的。

#第4名 摩羯座

愛你就是24小時在嫌棄你，但還是覺得自己沒有錯，一開始在追求你的時候完全看不出他喜歡掌控的端倪，但是只要關係更進一步，他就會露出本性，若看到你懶得理，他可是會很生氣。

▲▼「控制狂星座」排行Top 5。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#第3名 牡羊座

只要牡羊脾氣一來，就得要你就順著他，不管是對是錯，他一定會吵到要贏，因此別和他爭論，假裝接受他的控制，陽奉陰違就可以把他唬弄過去。

#第2名 金牛座

別看金牛座看起來隨和好說話，只要他決定事情就是沒有商量餘地，一個口令一個動作真的會把人逼瘋，他還會給你臉色看，反正錯的一定是你，不可能會是他。

▲▼「控制狂星座」排行Top 5。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#第1名 天蠍座

說到控制狂，誰能比過天蠍座，他每分每秒都要知道你在幹嘛，只要含糊不清，他肯定會找你麻煩，與其這樣被緊迫盯人，還是乖乖就範，日子會比較輕鬆。

關鍵字：

控制狂, 星座排行, 愛情

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