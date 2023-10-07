熱度減？新店裕隆城雙十首日人潮僅7成　全湧進餐廳與地下街用餐

記者李薇／台北報導

雙十連假很多人都攜家帶眷出門或是與親朋好友聚餐，剛開幕的新店裕隆城也吸引家庭客前來，前一天晚上多數餐廳都已經預約客滿，早上11點周邊也湧入人潮，整個地下街餐廳幾乎坐滿，餐廳也湧現人潮排隊，不過整體而言人潮僅佔7成，比起開幕時期人擠人不算多。

▲新店裕隆城人潮沒有開幕時多。（圖／記者李薇攝）



新店裕隆城從9月28日開幕，話題不斷，不僅人潮超多，附近交通更是塞爆，甚至還歷經大停電，風波不段，迎接雙十連假，現場也加派義交疏通人潮，光是早上11點半，就有多達13名義交在附近指揮交通，引導民眾入場、離場，車流整體而言還算明確順暢。

▲新店裕隆城附近安排多名義交指揮交通。（圖／記者李薇攝）



新店裕隆城擁有超過40個美食品牌進駐，鄰近吃飯時間，地下街已經是滿滿人潮，座位幾乎坐滿，許多餐廳都需要現場排隊候位，尤其是以家庭客居多，多是父母帶小孩或是親友一起來用餐，但是從地下室停車到各樓層的電梯幾乎班班客滿，需要等候至少5分鐘才能到達樓面，引起民眾抱怨。

▲地下室停車場到商場裡面需要等電梯約5分鐘。（圖／記者李薇攝）



另外，試營運未開的專櫃也陸陸續續開始營業，包括：SABON、CAFE!N、Jo Malone、M.A.C快閃店等等都已經可以逛，比起之前更能把人潮均勻分配，餐廳也變得更加多元可以選擇，整個店面逛下來預估人潮僅7成，比起開幕時的人潮可以說是熱度降低。

▲美食在裕隆城相當熱。（圖／記者李薇攝）



不只是新店裕隆城人潮受到矚目，新光三越Diamond Towers也在6日宣布即將在7日對外營業，預估也會有不少人搶著先逛新店面。