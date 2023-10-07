排隊超過22小時搶限量鞋！新光三越DIAMOND TOWERS開門前湧人潮

▲新光三越DIAMOND TOWERS試營運首日碰上連假，開門前已有不少民眾等著搶先逛。（圖／記者張毓容攝，以下同）

記者張毓容／台北報導

雙十連假第一天，許多人期待已久的東區打卡新景點「新光三越DIAMOND TOWERS」今（7）日終於開始試營運，在11點開門前，店門口就陸續湧現等著搶先逛的人潮，加上館內運動品牌ASCIS今日有3款限量球鞋獨家開賣，也吸引眾多粉絲排隊搶買，甚至昨（6）日下午就有不少人提前到現場排隊，最早的民眾更是排隊超過22小時。

▲現場有不少民眾為搶買ASCIS限量球鞋提前到場，其中一款為人氣一直很夯的「GT-2160」。

鄰近忠孝復興捷運站、交通便利的新光三越DIAMOND TOWERS，開幕前就以多家高端餐飲、人氣咖啡廳和6大全台首發香氛品牌加上3大獨家概念店，吸引許多愛嚐鮮、追求潮流的民眾關注。6日傳出今日將開門試營運，今早約9點多開始就陸續有民眾駐足店門前等待，於11點前現場約聚集了約50多人，其中更有不少人是為搶買今日開賣的ASCIS限量球鞋，包含「GEL-KAYANO14 CREAM BLACK」、「GEL-KAYANO 14 LEGACY」及、「GT-2160」等3款。

現場排隊拿到24號碼牌的民眾表示，自己是昨日下午5、6點開始排隊，據他了解序號第1的民眾更是6日下午1點就來現場排隊。才開店10分鐘不到，已經有許多尺寸就已售完，讓人驚嘆限量球鞋魅力果然不小。

▲鄰近中午用餐時間，4樓美食區域聚集不少人群。

或許受到營運時間一直不明確影響，現場不少進店民眾都是剛好路過進來逛逛，像是20多歲的劉小姐，路過才發現開始試營運，因為本身吃素，知道「DIAMOND TOWERS」開了幾家蔬食品牌、餐廳，就想來逛逛嚐鮮，她表示覺得還算滿有新鮮感的，之後會想再找時間來好好逛逛；而家住善導寺附近的呂先生和太太，也是騎車剛好經過，但他們認為動線滿亂，櫃位間有點擁擠，人多時容易撞到其他逛街民眾，會傾向去信義區購物。

越近中午用餐時間，人潮也有變多趨勢，其中又以聚集了人氣蔬食餐廳「小小樹食」、首度進駐百貨的「宇宙生煎」、質感咖啡廳「KafeD」等美食和「美麗市場PLUS」的4樓人潮最多，也吸引不少路過民眾順便用餐。

另外，面積較小、主要以高端餐飲為主的二館，1、2樓是精品品牌DIOR店面，目前尚未開店；而包含印度料理想想廚房打造的新品牌「夏花餐室」、初魚旗下頂級鐵板燒「li teppanyaki」、板前燒肉料理「燒肉中山」和RAW前主廚黃以倫打造的「A」等Fine dining餐廳則集中在3、4樓，也有不少預定客前往用餐。