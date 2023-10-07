巴黎時裝周／Chloé小花、挖洞教妳「優雅性感」　設計師熱舞說再見





▲Chloé透過花朵、荷葉，展現優雅性感魅力。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

設計師的轉換總是大事，剛結束的2024春夏時裝周，在米蘭有GUCCI新任創意總監Sabato De Sarno的首秀，到了巴黎，設計師Sarah Burton告別待了13年的Alexander McQueen，Chloé則是創意總監Gabriela Hearst執掌的最後一季，她的畢業作以花朵植物為題，洋裝、高跟鞋上的皮革小花細膩俏麗，腰際挖空的服裝，展現迷人的身體線條，微微性感，不忘優雅。

▲謝幕時，創意總監Gabriela Hearst（中）與舞者一起跳舞，氣氛歡樂。

不同於Alexander McQueen，超模「黑珍珠」娜歐蜜坎貝兒（Naomi Cambell）壓軸走上伸展台時含淚不捨，Chloé是一場歡愉的畢業典禮，在模特兒謝幕的最後，巴西里約熱內盧森巴舞學校Mangueira的學生出來熱舞，接著Gabriela Hearst也跟著跳了起來，像是慶祝著這個階段的任務完成。

希臘語中「Chloé」直譯是「年輕的綠芽」，2024春夏以簡潔的黑、白、米色，讓輪廓與細節都更清晰，穿插著金盞花橘、珊瑚紅和銀色等明亮元素，凸顯來自植物的靈感，並用花朵緊扣這季的主題「意識」，如層疊花瓣般的荷葉很有份量，剪裁便以挖空等手法，注入輕盈姿態。

蓬蓬的花苞袖添入活潑氣息，以勝利女神雕像為靈感的洋裝，衣袖則像是翅膀，別以為這樣就沒了花朵，袖口豐滿的荷葉裝飾如花瓣，相當搶眼。長長的羊毛縐紗平紋布，如矮牆上的九重葛一樣自由流動，馬蹄蓮的管狀花朵，環繞著黑色皮裙和洋裝，許多的皺褶、荷葉搭配立體結構，讓服裝既有柔美也有性格。

▲洋裝靈感來自勝利女神雕像，袖子如翅膀。

Gabriela Hearst在Chloé待了3年，環境與氣候變遷向來是她關心的議題，在努力地讓品牌朝永續發展之下，Chloé成為首個獲得認證的「B型企業」的奢侈品牌，以企業經營的方式，解決社會與環境問題，在她執掌的系列中，2022秋冬以「野化」為主題、2023春夏是「核融合」、2023秋冬強調「女性領導力」，到2024春夏講著「意識」，也是解決氣候問題的最後一塊拼圖，植物的光合作用，連結著生生不息與地球上的生命力，服裝透過花草的具體姿態，藉以增強人類的意識，讓地球環境美好無憂。Gabriela Hearst在Chloé的時間不算長，但絕對是被記得的重要扉頁。

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LOUIS VUITTON（LV，路易威登）2024春夏大秀，從服裝到配件、嘉賓、場地，全都有看頭，賈靜雯穿黑白洋裝、短靴，個性又青春，太妍以深V針織衫與迷你裙，讓甜、辣、酷一次到齊。許多包包都有爆款相，相機包真的是「相機」外型，格紋鍊帶包像縮小的硬箱也像魔術方塊，每款手袋都有鮮明姿態，令人眼冒愛心。

LOEWE



LOEWE在巴黎時裝周發表2024春夏女裝，看似基本的線條輪廓下，藏著誇張的比例變化，長褲的腰線高到胸腺下方，無論誰穿上都變三七身大長腿，甚至從深V針織衫的領口，可以看見高腰褲頭露出來，胸下線有多高，腰就有多高。

縫紉時固定用的絲針被放到巨大，別在褲頭像是還在製作中，粗針織長斗蓬貼合包覆著身體，感覺又暖又舒服，創意總監Jonathan Anderson有獨特的浪漫與幽默情懷，創意總是很狂但也很討喜。



