Jennie新曲化身月光仙子！　雙馬尾、紅色芭蕾女伶造型突破性感極限

記者鮑璿安／台北報導

韓團BLACKPINK 成員Jennie 釋出睽違五年的Solo 新單曲〈YOU AND ME〉MV，搭配上夢幻的月光剪影，Jennie綁著雙馬尾呈現浪漫舞動的姿態，而她在去年（2022年）世界巡迴演唱會開始就曝光此歌曲，憑著一己之力帶動Balletcore風潮，此次MV更有新造型露出，完全是真人版月光仙子！

▲Jennie 〈YOU AND ME〉MV新造型。（圖／翻攝自IG）

Jennie全新單曲〈You & Me〉特別請到《美少女戰士》漫畫家武內直子繪製封面，讓Jennie像是從動畫走到真實世界，化身月光仙子。MV共有兩套造型，第一套是越南設計師品牌Fancì Club紅色削肩背心搭配短蓬裙，Jennie腳踩著義大利鞋履品牌Nodaleto粗跟厚底鞋呼應，完全不陌生，這就是Balletcore風潮的標誌性元素，以薄紗、緞帶、長襪構成了芭蕾女伶的經典造型。

另一套也是不盡相同的搭配方式，來自Alessandra Rich 黑色平口荷葉邊長袖，勾勒出Jennie魅惑姿態，以閃出光澤的圓亮片包覆衣著，最後仍以蓬裙和厚底鞋收尾，隨之翩翩起舞，一黑一紅相互穿插，形成視覺上的振奮，也將 Balletcore風潮提升到最高點。