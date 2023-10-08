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《有生之年》7金句：喜歡的東西不一定要在手裡，遠遠看也很美

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記者鮑璿安／台北報導

台劇《有生之年》（Living）開播後熱度直升， 由林心如擔任製作人，邀請吳慷仁、張榕容、鄭元暢、林哲熹、楊貴媚等人主演，劇情探討生命的意義，圍繞一家五口高家而展開，男主角「高嘉岳」吳慷仁因創業和戀愛的接連失敗打算結束生命，想與家人告別時意外發現每個人都在為生命而努力，也因此有了更多的喜怒哀樂，當中的金句台詞更是戳心，一起看看！

▲《有生之年》兄弟前後愛上同一人，林哲熹「太大膽」與吳慷仁前女友談戀愛。（圖／八大提供）

▲《有生之年》。（圖／八大提供，以下同）

1.有時候感覺到了，就會想緊緊抓著它，記住它，才不會活到最後，在你死掉之前，什麼都不記得，留下遺憾。

2. 不要只因一次失敗，就放棄你原來決心想要達到的目的。

3. 喜歡的東西，也不一定要在手裡，遠遠看也是很美，人生好像就有希望，這樣也不錯，沒有不可能只有要不要。

▲《有生之年》兄弟前後愛上同一人，林哲熹「太大膽」與吳慷仁前女友談戀愛。（圖／八大提供）

4.她有沒有來從來都不重要，我已經把我要表達的東西都表達出來了，我沒有留下遺憾，而且那一刻，我感覺我活著，但是不管是什麼，勇敢去做。

5. 你這個人好矛盾，你又說家裡把你困住，你就去，我放你假你就去，你就是想太多，其實這個世界上少了我們任何一個人也不會停止轉動。

▲《有生之年》兄弟前後愛上同一人，林哲熹「太大膽」與吳慷仁前女友談戀愛。（圖／八大提供）

6. 有時候你覺得困難，就是自己在嚇自己。

7. 我離開家這麼久，早就不把自己當成這個家的一份子，但說來也很奇怪，當我一個人在海裡的時候，第一個想到的是他們。

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關鍵字：

戲劇, 有生之年, 林哲熹, 吳慷仁, 林心如, 張榕容, 鄭元暢

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