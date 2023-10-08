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周湯豪誇比莉穿搭像「日本潮妹」　最潮母子檔換上Timberland彩色6吋靴

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記者鮑璿安／台北報道

Timberland標誌性的黃靴單品迎來50周年，象徵街頭文化與戶外精神的緊密連結，本次特別以彩色系列致敬經典6吋靴，更請到最潮母子檔周湯豪和比莉共同出鏡拍攝最新形象照，周湯豪笑稱比莉姐的造型很像日本潮妹，兩人也一同分享自己對品牌深刻的穿搭哲學。

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲周湯豪和比莉母子檔共同出鏡演繹經典黃靴 。（圖／品牌提供）

周湯豪和比莉母子檔一同傳遞「THIS IS NOT A BOOT. IT’S CULTURE.」精神，兩人以超嘻哈的寬褲、球衣造型盡顯本色，也換上本次特別款彩色靴，分享自己的Timberland穿搭，周湯豪說自己在國中就愛上街頭風格，踢不爛又防水，比莉則建議：「搭配上一定要穿很寬的褲子，少不了格子的東西。那個年代的音樂和講話是有態度的，所以覺得Timberland會歷久不衰是有道理的，而且現在這個fashion又回來了。」

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲周湯豪讚比莉造型是日本潮妹。（圖／品牌提供）

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲Timberland 50周年特別款彩色靴以及連帽衫 。（圖／品牌提供）

秋季推出的Timberland 50周年特別款彩色靴，以鮮艷色調濃縮大自然景致，分別有代表天空湖水的藍色以及峽谷橙色與四葉草綠等，不改標誌性元素，防水保護、極具抓地力的橡膠大底與寬楦頭營造搶眼辨識度。此外，特別款彩色連帽衫也同步登場，在天氣轉涼時成為衣櫥中的必備單品。

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲SALOMON2023秋冬新品ELIXIR GTX中筒登山鞋款 。（圖／品牌提供）

▲鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲XT-6將越野跑鞋機能結合前衛外型翻玩復古風格 。（圖／品牌提供）

隨著山系潮流成為日常穿搭的重點趨勢，SALOMON2023秋冬新品包括健行鞋 ELIXIR、登山鞋X ULTRA 4，以及大勢鞋王 XT-6，ELIXIR GTX中筒登山鞋款採用Energy Foam中底以提供卓越的緩震和回彈功能，搭配鞋口鞋舌鋪設的泡棉賦予鞋款完美的足部包覆感；XT-6將越野跑鞋機能結合前衛外型翻玩復古風格，並推出兩款全新配色，為愛琴藍以及杏奶棕，注入全新活力。

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關鍵字：

周湯豪, 比莉, Timberland

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