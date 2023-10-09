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包・開箱／趙露思拎Versace希臘迴紋包從甜妹變女神！　暗黑鱷魚紋更有氣場

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記者鮑璿安／專題報導

黑色總帶給人安全感和神秘魅力，2023秋冬之際，Versace以全新Greca Goddess Top Handle 手提包加入戰局，以特殊的希臘迴紋貫徹品牌極繁主義，上方更遊走暗黑鱷魚紋路，在女人味之上進一步訴說出剛毅神秘感，連大陸女星趙露思都多次演繹這顆新包，《ET FASHION》帶領讀者一同開箱解讀更多細節。

Versace 2023 年秋冬系列新面孔Greca Goddess手提包

▲▼versace 。（圖／品牌提供、微博）

▲▼versace 。（圖／品牌提供、微博）

▲Versace 2023 年秋冬系列新面孔 Greca Goddess Top Handle 手提包，以特色希臘迴紋串起品牌俐落時髦的面向 。（圖／品牌提供）

Versace 2023 年秋冬系列新面孔 Greca Goddess Top Handle 手提包，以特色希臘迴紋串起品牌俐落時髦的面向，義大利皮革工藝與立體設計，將包身的弧線與斜角末端管狀皮革提把完美呼應，最主要的視覺亮點則落在希臘迴紋圖案，具有迷宮深不可測的意向，刻畫品牌極繁主義；下方則為 Versace 標誌金屬飾牌，添上華麗的金色，呼應黑色包身營造現代感。

連趙露思也多次演繹

▲▼versace 。（圖／品牌提供、微博）

▲▼versace 。（圖／品牌提供、微博）

▲趙露思演繹Greca Goddess Top Handle 手提包 。（圖／品牌微博）

大陸新生代女神趙露思最近也與Versace互動頻繁，她日前出發米蘭時裝周看Versace 2024春夏系列大秀時，就以一套珊瑚橘連身裙駕馭Greca Goddess Top Handle 手提包，呈現她一貫的甜美可人風格，兩者毫不衝突讓黑色系包款輕鬆脫穎而出。另外趙露思也以簡單的黑色針織長衫，一頭長直髮隨風飄動，輕提包款訴說神秘優雅氣息。

多種尺寸以及皮革款式

▲▼versace 。（圖／品牌提供、微博）

▲Greca Goddess Top Handle 手提包提供平滑小牛皮或鱷魚皮壓紋義大利小牛皮款式 。（圖／品牌提供、微博）

為完美把控黑色系的神秘特性，本季以不同材質呈現，Greca Goddess Top Handle 手提包帶來中型和小型包款兩種尺寸，還換上了平滑小牛皮或鱷魚皮壓紋義大利小牛皮，提供不同搭配方式。

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關鍵字：

包開箱, 趙露思, Versace, 希臘迴紋

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