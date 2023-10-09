心情好糟？每天默念「7句話」讓你活得更快樂

▲練習正向思考，別讓自己陷入情緒內耗。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活壓力大，時常睡不好又想太多，把自己陷入情緒內耗之中，熟記以下7句話，會讓你活得更快樂。

#重視自己的感受

如果一段關係是需要犧牲自己的感受才能維持，那這樣的關係不要也罷，要記得一位值得交往的人，一定會尊重你的感受，而你的感受是得靠自己去表達，不要讓別人來問，更不該放在心裏猜。

#別人的評價根本不重要

很多人不快樂是因為太在意別人的感受，其實別人的評價並不能代表你是怎樣的人，重點是你如何看待自己，才能成為你想要成為的人。

#不能控制的事情就順其自然

世界上大多是我們無法控制的，別強求所有的事情都要如自己所願，那些不受控制的東西就讓它自然發生，放下心中的執念。

#我不後悔過去的錯誤

以前的事情，錯了就錯了，別讓自己停留在過去，不開心的事情就趕快翻篇吧！只要從中吸取經驗，下一次別重蹈覆轍，過往的錯誤就當是累積經驗值。

#我不擔心還沒發生的事情

擔心未來的事情是沒有意義的，與其瞎操心，島不如認真過好每一個當下，把認真用在對的地方，你那麼努力，未來絕對是一片光明。

#我相信我自己

你最不該懷疑的就是自己，當下了決心之後，別再自我懷疑，確立目標之後就朝著目標一步步前進，堅定做好自己認為對且重要的事情。

#每一件事情發生都有它的原因

事情不論是好是壞，既然發生了就有它的道理和原因，讓自己往好的方面想，多給自己鼓勵，即便是壞事也要學著接納，放眼未來，因為未來無限寬廣。