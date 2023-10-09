營養師傳授「寒露飲食」助改善體質：多喝溫熱茶對身體好

▲寒露過後建議補充溫熱茶水，幫助暖身。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

寒露過後，天氣逐漸轉涼，也意味著秋季進一步推進，營養師朱瑞君建議，在這個時期可以調整飲食，幫助身體來適應溫度的變化，注意保暖，避免著涼別感冒了！

寒露是二十四節氣中最早出現「寒」的節氣，寒露也是反應氣候變化的節氣，到了寒露天氣轉涼，露水漸多且秋意漸濃，營養師朱瑞君分享，寒露過後應注意水分的補充，這個時候尤其適合喝茶，任何溫熱的茶水皆可以，而涼爽的天氣也很適合出門運動，彌補秋季食慾太好讓量超標，多動一動也可以防止便秘。

現階段調節飲食應以潤肺生津、多補充水分防秋燥為主，營養師點名牛奶、茶、鱸魚、紫菜、山藥、百合、番茄、水梨、軟柿都是好選擇，適時搭配益生菌，幫助養出健康腸道。她也提醒可以依據個人口味和食用習慣來選擇適合的自己的食物，同時保持健康的方式。

而就中醫理論來說，在寒露等秋冬節氣不宜吃過多寒涼食物，易損傷陽氣，導致出現腹瀉或手腳冰冷不症狀。像是冬瓜、苦瓜、螃蟹等應該少吃，像是年老氣虛的長者、脾胃較弱的兒童或是孕婦，都要避免多吃寒涼食物。

▲（圖／翻攝自FB/療癒飲食營養師朱瑞君）