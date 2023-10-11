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最容易變媽寶星座Top 3 ！第一名「精神上沒斷奶」談戀愛要三思

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▲星座 。（圖／翻攝自IG@jtbc）

▲「媽寶」星座Top 3 。（示意圖／翻攝自IG@jtbc）

記者鮑璿安／台北報導

感情照理說是雙方的事，許多人卻因耳根子太軟容易受到父母影響，因此被冠上「媽寶」的稱號，不僅沒有擔當處處都無法做主，還有可能斷送了自己的感情，宛如是地雷一般的存在，以下就公開「媽寶星座Top 3 」，千萬看清楚！

Top 3 雙魚座

雙魚座本身就腦波很弱，換句話說就是很常被人牽著鼻子走，因此也容易會有依賴他人的想法，不光是依賴另一半也會依賴父母，雖然說聽話不一定是壞事，但是沒有主見絕對是最大缺點。在雙方的感情中，沒主見會使得兩人在言語中產生摩擦，也會迷失對於未來的規劃，所以想和雙魚談場長久的戀愛，請記得你要很有主見。

Top 2 金牛座

在金牛座心中多一事不如少一事，他們天生就不太喜歡反抗，所以無論和誰相處都不太會表達自己的看法，乾脆聽聽附和一下就這麼過去了，因此當另一半和自己父母的意見相反時，金牛很常會變成透明人試圖隱藏自己，真正遇到困難時，第一時間竟然想找父母來解決，連感情問題也無法自己做主，往往讓另一半感到很苦惱。

Top 1 巨蟹座

在巨蟹座的眼中，父母的想法會比自己的想法還要重要，精神上根本還沒斷奶，因此很多決策都是看父母的意見，若是父母不同意，巨蟹也不會多做掙扎，而是聽長輩的安排行事，看在外人眼中便會覺得十分莫名，但巨蟹在尋找另一半的時候，基本上就是「媽媽滿意就好」，甚至會把父母的話當成擋箭牌，讓人感到有些無奈。

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關鍵字：

星座, 運勢, 雙魚座, 金牛座, 巨蟹座

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