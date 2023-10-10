「錶王」百萬女錶讓男星趨之若鶩　潘瑋柏、馬克華柏格撞同款

▲潘瑋柏工作時亮出PP Aquanaut Luce 5261R年曆錶。（圖／翻攝willpan23 IG）

記者陳雅韻／台北報導

「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）今年哪一只新款女錶不僅女士喜愛、也讓男性收藏家趨之若鶩？答案是增加實用複雜功能的Aquanaut Luce 5261R年曆錶，不僅好萊塢男星馬克華柏格（Mark Wahlberg）擁有，潘瑋柏昨也在工作時亮出同款錶，上演隔海撞錶。





▲好萊塢男星馬克華柏格也撞了同款PP Aquanaut Luce 5261R年曆錶。

馬克華柏格與潘瑋柏都是演藝圈著名的名錶大戶，均收藏不少PP頂級之作，馬克華柏格今年「戰績豐碩」，搶下全球限量6只的珍稀工藝Ref.5077/100G-058 Chinese Rice Fields as Time Goes By腕錶，潘瑋柏則曾戴著上千萬元的Ref. 6002G-010天文陀飛輪腕錶錄音，兩人都是會將名錶戴出門的藏家，而非讓名錶當保險箱的裝飾品。





▲PP Aquanaut Luce女錶新增複雜功能5261R年曆錶，1,799,000元。（圖／翻攝Patek Philippe官網）

兩人眼光一致，均相中PP今年為女性打造的複雜功能錶Aquanaut Luce 5261R年曆錶，雖是女錶款式，但錶徑39.9毫米，是男性也能完美合手的尺寸，且玫瑰金材質配上灰藍色Aquanaut浮雕圖案面盤與錶帶，風格中性，具日期、星期、月份與月相顯示，功能相當實用。