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試過都說有效！《雲之羽》虞書欣瘦身祕技公開　「七天食譜」暴瘦5公斤

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文／美人圈

虞書欣人氣近年水漲船高，才剛憑藉《蒼蘭訣》大火，近期新作品《雲之羽》又再度締造收視新紀錄，根本是名符其實的流量女王！相比在《蒼蘭訣》的小蘭花，不少粉絲都大讚虞書欣在《雲之羽》扮演的雲為衫仙氣爆棚，且原本肉嘟嘟的臉頰也悄悄地升級成精緻瓜子臉，顏值瞬間Level Up。而虞書欣本人也透露自從進了郭敬明導演的劇組後，全員體重都被他嚴格把控，甚至靠導演獨門「減肥瘦身法」一周狠甩5公斤。今番編輯也貼心整理出虞書欣火爆全網的瘦身祕技＋七天減重食譜，學起來你也能像虞書欣瘦成一道閃電。

從下方兩張對比圖都能明顯發現變瘦的虞書欣臉頰稜角輪廓更分明！

▲虞書欣瘦身 。（圖／微博）

▲虞書欣。（圖／微博@云之羽官博、@電視劇仙劍奇俠傳六、@蒼蘭訣）

▲虞書欣瘦身 。（圖／微博）

▲虞書欣瘦成精緻瓜子臉。（圖／微博@蒼蘭訣、@紅桃九_）

《雲之羽》虞書欣瘦身秘技

1、每天早晨一杯黑咖啡

黑咖啡算是被減肥圈認可的輔助品之一，由於黑咖啡本身少了容易發胖的糖與奶成分，又能助早晨消水腫，因此深受不少女星喜愛，包含虞書欣也不例外！還有這麼一說，黑咖啡能促進新陳代謝，所以運動前空腹飲用能更有效燃燒脂肪，加上熱量低，不會給身體造成額外負擔，想不甩掉身上多餘肥肉都難。

▲虞書欣瘦身 。（圖／微博）

▲女星都愛早晨一杯黑咖啡。（圖／IG@estheeerrrrr、微博@紅桃九，下同）

2、選擇低碳水食物代替主食

郭敬明導演對劇組演員的身材管理極為嚴苛，飲食上也嚴加把控，直接要求虞書欣過著「無油、無鹽、無糖」的生活！大家可以學虞書欣盡量選擇低碳水食物代替主食，像是脂肪含量較低的雞肉、魚肉、花椰菜、番茄、燕麥等，利用水煮清蒸的方式來做烹調，飽腹感強、熱量又低。

▲虞書欣瘦身 。（圖／微博）

▲導演要求虞書欣過著「無油、無鹽、無糖」的生活。（圖／微博@含虞書欣Esther，下同）

3、早晨多喝水，但晚上6點後少喝

許多女星快速瘦身的方法都離不開「多喝水」，虞書欣減重期間會在早晨大量喝水，不僅能加速身體代謝，飯前喝水還可以增添飽腹感抑制食慾（建議一天2000ml左右，注意要是溫水）。為了上鏡好看、不水腫，虞書欣表示郭敬明導演會要求演員們晚上六點後就少喝水，八點後絕對不喝水！但這方法並不適用於每個人，大家還是要針對自身需求做調整。

▲虞書欣瘦身 。（圖／微博）

4、睡前四小時不進食

除了超過晚上八點不喝水外，虞書欣也會避免在睡前四小時前進食。半夜吃宵夜不但容易造成脂肪堆積，且眾所皆知宵夜高熱量油炸食品、甜食更是發胖元凶，所以減重期間一定要遠離！

▲虞書欣瘦身 。（圖／微博）

5、適時獎勵更有動力

虞書欣日前在小紅書透露，郭敬明導演為了激發她減重鬥志，在《雲之羽》正式開拍前常常會發微信嘮叨：「你是要演女刺客的，你有見過胖的女刺客嗎？」，或是對喜好用右臉上鏡的虞書欣說道：「你如果不減重，我就一直用左臉拍攝你所有角度」。上述言語刺激或許會讓你覺得郭敬明是個狠人，但虞書欣也補充道，導演會在她瘦到目標體重時適時給予一點小獎勵，如此刺激下，也讓她減重之路更有前進動力！

▲虞書欣瘦身 。（圖／微博）

6、七天暴瘦減重食譜

近期在小紅書上的熱搜關鍵字絕對少不了「虞書欣七天暴瘦減重食譜」，不僅本人在拍攝《雲之羽》期間靠著這份食譜一周瘦了五公斤，許多減重人士實測也都大力稱讚有效，以下也提供給各位愛美女孩或想短期內快速瘦身的你參考：

【第一天】 早：玉米+牛奶 午：蔬菜沙拉+牛奶 晚：黃瓜＋小番茄

【第二天】 早：小黃瓜+牛奶 午：水煮蔬菜+雞胸肉 晚：黃瓜＋小番茄

【第三天】 早：水煮蛋+牛奶 午：涼拌木耳+雞絲＋燕麥 晚：蔬菜沙拉

【第四天】 早：紫薯+牛奶 午：紫菜湯+花椰菜＋雞胸肉 晚：小黃瓜＋小番茄

【第五天】 早：全麥麵包+黑咖啡 午：涼拌青菜＋水煮蝦仁 晚：小黃瓜＋小番茄

【第六天】 早：小黃瓜+豆漿 午：蔬菜雞胸肉沙拉 晚：全麥麵包＋牛奶

【第七天】 早：全麥麵包＋牛奶 午：玉米＋小黃瓜＋水煮肉片 晚：小黃瓜＋蔬菜沙拉

▲虞書欣瘦身 。（圖／微博）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 虞書欣, 瘦身

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