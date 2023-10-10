瑞士天文台認證錶不到3萬！　天梭復刻錶太誘人

▲天梭表Heritage 1938復刻款腕錶獲瑞士官方天文台COSC認證，鮭魚粉與煙煤灰面盤款各26,700元。（圖／天梭表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

對於錶界而言，瑞士官方天文台COSC認證像是血統證明，獲得認證的機芯必須六成以上的零件在瑞士製造，且在瑞士進行組裝與測試，並通過每日走時誤差能在-4～+6秒等嚴格測試。在萬物齊漲的年代，獲此認證的錶款普遍都超過4萬元，但有「瑞士國民表」之稱的天梭表（TISSOT），推出不到3萬元便能擁有的瑞士官方天文台COSC認證Heritage 1938 復刻版腕錶，以極具競爭力的價格吸引想踏入機械錶世界的錶迷。





▲天梭表Heritage 1938復刻款腕錶透明錶背顯露機芯，26,700元。

錶徑39毫米、男女都能駕馭的天梭表Heritage 1938復刻版腕錶，復刻自品牌1938年的古董錶，共推出鮭魚粉與煙煤灰兩款面盤色調，點綴浮雕阿拉伯數字並搭配外圈鐵道刻度流露復古氣息，採透明錶背設計，顯露瑞士天文台認證2824-2 COSC機芯，定價26,700元堪稱最佳入門款；此外，品牌還復刻1937年錶款打造Heritage COSC 1938小秒針自動腕錶，搭載瑞士天文台認證2895-2 COSC機芯，6時位置設有小秒盤，附精鋼米蘭帶與皮革錶帶可供更換。





▲天梭Heritage COSC 1938小秒針自動腕錶附皮革錶帶，31,700元。

同屬Swatch集團的MIDO（美度表），旗下也有不少錶款通過瑞士官方天文台COSC認證，典雅簡約風格代表為Baroncelli Calibre 80 Chronometer Silicon腕錶，其配備的自動上鍊機芯不僅獲得天文台認證，還具有長達80小時的動力儲存及配備矽材質游絲，定價均站上4萬元。





▲MIDO獲瑞士官方天文台COSC認證的Baroncelli Calibre 80 Chronometer Silicon腕錶，40,400元。（圖／翻攝MIDO官網）