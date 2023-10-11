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化妝師解析「縮窄臉寬」妝容重點　拉長眉尾、鬢角碎髮減齡顯小臉

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文／美人圈

很多人都有臉寬問題，正面看臉小，但是側面看會覺得臉部留白過多，其實要縮窄臉寬可以簡單透過妝容解決！化妝師解析縮窄臉寬化妝重點，延伸眉尾及眼線，加強面中輪廓飽滿，讓視覺上看起來更加顯小臉、而且減齡顯嫩，快一起往下看看吧！

臉寬怎麼看？臉寬≠臉大，其實是臉部留白過大

很多人正面看臉小、但是側面看臉部卻很寬，多了一塊顯得臉很大或是又圓又方，顯得臉寬的原因有很多，最主要的就是因為五官過於集中，而且臉部輪廓集中在面中，導致臉部外側留白過多，也就多出一塊面寬。縮窄臉寬妝容可以從兩個方向下手：調整輪廓及延伸五官，讓臉寬視覺上縮窄，臉型更精緻、顯小臉。

▲妝容 。（圖／翻攝自IG）

▲臉部留白過大會顯得臉寬。（圖／IG@hongsuzu）

縮窄臉寬化妝技巧

修飾臉寬就靠拉長眉尾

要縮窄臉寬，透過修容或是集中輪廓的化妝方式之外，也可以反過來從加強延伸五官開始！畫眉毛時可以稍微延伸眉尾長度，將眉尾順著眉型往外畫出去一些些，可以有效縮窄臉部邊界，起到修飾臉寬的效果。

▲妝容 。（圖／翻攝自IG）

▲拉長眉尾可起到修飾臉寬的效果。（圖／IG@kirsh_blending）

提亮蘋果肌集中輪廓

一般來說圓潤飽滿的臉型及澎潤蘋果肌是最理想的臉部輪廓，如果臉型本身是顴骨或下顎骨稜角突出、骨骼感比較明顯的話，一定要注意修容、特別是打亮絕對比修容來得更重要！要讓臉型飽滿、蘋果肌澎潤，打亮點建議落在蘋果肌上方，可以讓蘋果肌自然提亮，飽滿立體整個面中部位，比狂打陰影修容更修飾臉型！

▲妝容 。（圖／翻攝自IG）

▲提亮蘋果肌集中輪廓。（圖／IG@dasique_official，下同）

腮紅由外往內畫、往下不要過鼻頭

除了修容之外，腮紅也是縮窄臉寬很重要的關鍵，畫法重點在於「由外往內」，第一筆可以落在顴骨外緣，接著平行往鼻樑方向延伸，這樣子大範圍的水平腮紅不僅很有少女感，也可以從中截斷臉型、縮小臉寬，要注意的是眼下腮紅以平行畫法為主，往下不要超過鼻頭，否則可能會有老氣感。

▲妝容 。（圖／翻攝自IG）

拉長眼線，視覺上縮臉寬

透過延伸眉尾線條可以稍微修飾臉寬，其實眼線也是有玄機！想修飾短圓臉臉寬，除了延伸臉長之外、縮臉寬也很重要，眼尾往外延伸的眼線，正好能縮短臉側的留白，讓五官更加集中！另外拉長的眼線不僅可以縮短臉寬，同時也與眼下腮紅起到銜接效果，放大雙眼更增加魅惑氣息。

▲妝容 。（圖／翻攝自IG）

鬢角碎髮也能修飾臉寬

除了化妝之外，鬢角或是耳側碎髮也是一大重點，有沒有這塊鬢角真的差很多！如果是本身比較沒鬢角又不想剪出碎髮的話，可以用稍微深一些些的陰影色上在鬢角部位，往下延伸一些讓鬢角更明顯，或是乾脆剪出碎髮，即可在視覺上縮窄臉寬。

▲妝容 。（圖／翻攝自IG）

▲鬢角碎髮也能修飾臉寬。（圖／IG@iam.zzung）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 妝容, 寬臉, 減齡

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